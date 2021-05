Nozze in arrivo per Miriam Leone? Arriva l’indiscrezione bomba da Santo Pirrotta, l’esperto di gossip: ha confessato tutto!

Una clamorosa indiscrezione arriva dall’esperto di gossip, Santo Pirrotta. Nella puntata odierna, lunedì 17 maggio, di Ogni Mattina in onda su Tv 8 il giornalista ha lanciato alcuni scoop davvero incredibili. L’esclusiva bomba riguarda Miriam Leone, l’incantevole attrice dai capelli rossi. Classe ’85, Miriam ha vinto la 69 esima edizione di Miss Italia, nel 2008, prima di entrare nel piccolo e grande schermo. L’attrice è sempre stata molto ‘gelosa’ della sua privacy ma ora la sua vita sentimentale è stata svelata! Santo Pirrotta ha dichiarato in onda su Tv 8 che Miriam presto si sposerà! “C’è odore di fiori d’arancio, arriva dalla Sicilia”: è iniziato così il racconto… Ecco tutti i dettagli.

Miriam Leone e Paolo Carullo pronti per le nozze: l’indiscrezione bomba di Santo Pirrotta

Questa mattina di lunedì 17 maggio, Santo Pirrotta in diretta su Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe su Tv 8 ha lanciato un annuncio bomba!

L’esperto di gossip ha dichiarato: “Sento un profumo di fiori d’arancio. Arriva dalla Sicilia. Riguarda una bellissima del cinema, Miriam Leone. Si sposa a settembre con Paolo Carullo, il manager che ha che fare anche con il mondo della musica. Si conoscono da un anno e mezzo, si sposeranno e stanno già organizzando le nozze”.

Di Paolo Carullo, come ha già spiegato Santo Pirrotta, non si hanno molte informazioni. E’ di Milano, è un manager ed è la dolce metà della splendida attrice. Entrambi mantengono privata la loro vita sentimentale. Non ci sono più segreti a quanto pare: il giornalista e volto noto di Ogni Mattina ha rivelato proprio tutto!

Diabolik

Miriam Leone sarà nelle sale il 16 dicembre 2021 nel ruolo di Eva Kant in Diabolik. Il ladro gentiluomo sarà interpretato da Luca Marinelli, Valerio Mastrandrea sarà invece l’ispettore Ginko. Tra Bologna e Trieste è stato girato il film che gli appassionati del grande schermo non vedono l’ora di vedere!