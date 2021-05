Sangiovanni, splendida notizia dopo Amici: l’annuncio a sorpresa è arrivato sui social poco fa; ecco cosa è successo.

Una chiusura col botto, quella della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 si è concluso sabato 15 maggio 2021, con una super puntata in diretta. Una puntata seguita da più di 6 milioni di telespettatori: una delle finali più seguite di sempre nella storia del programma. A trionfare è stata Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere la trasmissione targata Maria De Filippi. Nel duello finale, la concorrente ha battuto il suo fidanzato Sangiovanni, vincitore della categoria canto e di molti altri premi assegnati durante la finale. E proprio dopo pochi giorni dal gran finale, il giovane cantante ha annunciato una bellissima notizia attraverso il suo canale Instagram. Ecco cosa è successo.

Sangiovanni, arriva uno splendido annuncio dopo Amici: Lady è doppio disco platino

Un’avventura magica, quella di Sangiovanni ad Amici 20. Il cantante, di soli 18 anni, è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Al termine della quale ha conquistato numerosissimi premi, tra cui quello della critica, consegnato dai giornalisti collegati con lo studio in finale. E poco fa, attraverso Instagram, il cantante ha annunciato un nuovo traguardo raggiunto. La sua Lady, uno degli inediti diventati noti grazie al programma, è doppio disco di platino! Una notizia strepitosa per il cantante, che ha condiviso l’annuncio nelle sue stories di Instagram:

E proprio su Instagram, Sangiovanni è diventato una vera e propria star: il suo profilo ufficiale ha raggiunto 1 milione e 200 mila followers dopo la finale. Proprio come il profilo ufficiale della sua fidanzata Giulia, vincitrice del talent: anche per lei 1,2 milione di followers. Destinati a crescere, data la popolarità raggiunta dai giovani talenti nati nella scuola più famosa della tv. Insomma, per i due concorrenti sembra essere iniziato un vero e proprio sogno. E voi, cosa aspettate a seguirli sui social?