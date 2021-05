Pronta a tornare in tv con un programma tutto suo, la bravissima attrice napoletana Serena Autieri: tutte le curiosità sul nuovo progetto.

Storie, dediche, canzoni dai luoghi di vacanza italiani: sarà questo il mix del nuovo programma in onda su Rai 1 dal 28 giugno e che vedrà al timone Serena Autieri. La celebre attrice partenopea che ha dato la notizia suo suo profilo Instagram, appare felicissima del progetto: “È un altro sogno che si realizza, una bellissima opportunità. Mi metterò di impegno con tutto l’amore che posso”, ha detto.

L’idea di “Dedicato”, questo il nome del programma, prende vita proprio dal difficile periodo vissuto a causa della pandemia che ha costretto le persone a stare lontane.

Serena Autieri torna in tv col programma “Dedicato”

Si tratterà di uno show trasmesso nelle ore mattutine e si svolgerà più o meno in questo modo: il pubblico potrà telefonare per fare una dedica a qualcuno, inoltre ci saranno ospiti e storie da raccontare. Ogni giorno la conduttrice si collegherà con un luogo di vacanza diverso: un modo per ripartire e rilanciare anche il turismo, colpito gravemente dalla pandemia.

Potremo così vedere i luoghi più belli d’Italia e assaporare un pizzico di normalità. “Quest’anno e mezzo di lontananza dal contatto diretto con il pubblico è stato doloroso. Lo ringrazierò con questo format dove canterò tantissimo e non vedo l’ora! Ci saranno tanti ospiti ma il vero protagonista sarà il pubblico da casa. Vi aspetto numerosi”, dice la bionda conduttrice.

Dedicato andrà in onda in diretta alle ore 9:55 fino alle 12, prima delle repliche di Don Matteo.