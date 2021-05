Tutto sul figlio della famosissima attrice Serena Grandi: chi è Edoardo Ercole, quanti anni ha, che studi ha fatto e chi è suo padre.

Molti l’hanno conosciuto in occasione della partecipazione di sua madre al GF Vip 2: Edoardo Ercole, figlio della famosissima attrice Serena Grandi, è stato ospite proprio con lei ad Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Rai 1. Ma cosa sappiamo di lui?

Essendo abbastanza riservato, non si hanno molte informazioni su Edoardo, ad esempio non si conosce la sua data di nascita esatta. Quel che è certo è che è nato nel 1989. Vive a Milano e suo padre è Giuseppe Ercole, morto nel 2010 a causa di un tumore. Tutti ricorderanno cosa accadde nella casa del GF Vip tra sua madre e Corinne Clery, altra attrice sposata da Giuseppe dopo il divorzio dalla Grandi. Edoardo si è trovato suo malgrado nelle polemiche tra le due donne, che però poi riuscirono a chiarire una volte per tutte i loro dissapori e oggi sono in buoni rapporti.

Edoardo Ercole, in cosa è laureato il figlio di Serena Grandi

Dichiaratamente omosessuale, Edoardo ha portato la sua testimonianza al programma di Serena Bortone oggi, nella Giornata Mondiale contro l’Omofobia. Con lui, sua madre, sua prima sostenitrice. Proprio ad Oggi è un altro giorno, Edoardo ha raccontato di aver sofferto di depressione di passato: “A 22 anni ho avuto un forte esaurimento. Ho dovuto cominciare a riguardarmi dentro, c’erano cose che avrei voluto”.

Inoltre, ammettendo di sentire la mancanza del padre, il giovane ha raccontato di essere rimasto accanto a lui fino all’ultimo giorno: “Se non ci fossi stato, non me lo sarei ma perdonato”, ha aggiunto.