Uomini e Donne, splendido annuncio a sorpresa dell’ex tronista: la notizia in arrivo è davvero fantastica, che gioia immensa!

Da quanti anni è in onda Uomini e Donne? Tantissimi, vero? E quanti tronisti e troniste si sono alternate nello studio televisivo di Canale 5? Beh, davvero numerosi, non c’è che dire. Eppure, alcuni di loro continuano ad essere ricordati con immenso affetto e simpatia da parte di tutto il pubblico italiano. Ne è l’esempio lampante, infatti, questa giovanissima ex tronista. Napoletana d.o.c, con una simpatia contagiosa e una bellezza davvero smisurata, la ragazza ha conquistato tutti sin dal primo momento. Tanto è vero che, nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, continua a decantare di un successo davvero impressionante.

Amatissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e Donne vanta di un seguito davvero clamoroso. È proprio su Instagram che la giovanissima, oltre a vantare di un numero di followers spropositato, non perde mai occasione di poterli aggiornare su ogni cosa che riguarda la sua vita. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha dato loro uno splendido annuncio a sorpresa.

L’ex tronista di Uomini e Donne da uno splendido annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta

L’annuncio a sorpresa, è vero, è arrivato diversi giorni fa. Eppure, però, l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva potuto svelare grandi cose. Pochissime ore fa, però, non soltanto ne ha dato la conferma, ma ha svelato anche qualche così in più. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire di chi stiamo parlando esattamente. Ricordate la splendida e simpaticissima Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island ed attuale fidanzata di Andrea Dal Corso? Ecco: è proprio lei che ha reso partecipi i suoi sostenitori di una novità davvero fantastica.

Attualmente, Teresa è una speaker radiofonica. Oltre a questo, però, continua a coltivare la sua passione per il canto e per la musica. Ecco. È proprio in quest’ambito che si colloca l’annuncio a sorpresa. Leggete un po’ qui.

A partire da Giovedì 20 Maggio, sarà online il video del nuovo singolo di Teresa Langella ed Ivan Granatino. Intitolata “Spengo il Cell”, la canzone si appresta a diventare un vero e proprio tormentone. Non vediamo l’ora!