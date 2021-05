Ora che Amici 20 è terminato, tanti si chiedono quali sono i rapporti tra Aka7even e Martina: è lui a chiarire in una diretta Instagram.

Sono stati due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Amici: il cantante Aka7even e la ballerina Martina Miliddi hanno tenuto banco per talento e bravura, ma anche per la loro avvincente storia d’amore. Tra loro un rapporto fatto di alti e bassi, litigi, allontanamenti e riavvicinamenti, che ce li hanno fatti amare sin da subito.

Motivo della discordia spesso è stato un altro allievo del talent, il cantante Raffaele Renda, verso il quale Martina aveva ammesso di provare un interesse. Proprio in questi giorni, Renda aveva spiegato cosa c’è attualmente con la ragazza. E con Aka? Cosa c’è adesso tra loro? Lo ha rivelato proprio quest’ultimo in una diretta Instagram in cui ha fatto chiarezza una volta per tutte.

Aka7even e Martina Miliddi: il cantante spiega cosa sta succedendo

Parlando con i fan attraverso il popolare social network, Aka7even ha ripercorso un po’ la sua esperienza ad Amici, dicendosi soddisfatto di aver ricevuto tanto sostegno e affetto dalle persone. Riguardo alla vittoria di Giulia ha commentato che si è trattato di un trionfo meritatissimo e che Sangiovanni si è guadagnato i premi vinti.

Su Martina, Luca Marzano ha chiarito come stanno le cose attualmente: “Visto che me lo state chiedendo in tanti, con Martina è questione chiusa e penso si sia capito, no? È questione chiusa, ognuno ha la sua vita e seguirà la sua strada”.

Tra i due artisti il capitolo sarebbe quindi chiuso per sempre a quanto pare. D’altronde, dopo le ultime dichiarazioni di Renda c’era da aspettarselo. Il giovane calabrese che all’interno del talent aveva preferito evitare di approfondire il legame con la ballerina per rispetto dell’amico, ha ammesso che ora si stanno conoscendo meglio anche se al momento non esiste nessuna relazione sentimentale tra loro.

