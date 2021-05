Anna Tatangelo, annuncio fantastico: arriva la svolta nella sua vita

Fantastico annuncio di Anna Tatangelo, arriva finalmente una svolta nella sua vita: di seguito vi diciamo di cosa si tratta

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del panorama artistico italiano. L’artista è nata a Sora, in provincia di Frosinone, da papà Dante e mamma Palmira. La sua carriera è iniziata molto presto: a soli quindici anni, infatti, la Tatangelo ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Doppiamente fragili. L’apice del successo è arrivato accanto a Gigi D’Alessio, divenuto poi suo compagno. Il cantautore napoletano per lei ha scritto il brano Ragazza di periferia, classificatosi al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. I due sono stati insieme dal 2005 al 2020. Dal frutto del loro amore è nato Andrea, unico figlio della coppia. Nel marzo 2020, la coppia ha annunciato sui social la fine della loro relazione. Tra i due pare sia rimasto un bel rapporto.

Anna Tatangelo, fantastico annuncio: di cosa si tratta

La Tatangelo è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di un milione e mezzo di seguaci. Proprio sul popolare social network, la cantante ha pubblicato un annuncio fantastico. L’artista di Sora ha pubblicato il suo ultimo album nel 2019, La fortuna sia con me. A distanza di due anni, la Tatangelo è pronta per tornare ad essere competitiva nel mondo artistico e musicale. Il 28 maggio 2021 uscirà il suo nuovo album, Anna Zero. Il nuovo lavoro discografico della Tatangelo vanta molte collaborazioni e produzioni importanti. Questa volta non c’è Gigi D’Alessio, ma ci sono artisti del calibro di Gemitaiz, Emis Killa e Livio Cori.

La carriera della Tatangelo è finalmente arrivata ad un punto di svolta. Già da tempo, però, si sentiva nell’aria che qualcosa fosse cambiato. A inizio 2020, l’artista ha iniziato la sua collaborazione con Mixer T, produttore di Gemitaiz, Danti dei Two Fingerz e tantissimi altri produttori e autori. In seguito ha pubblicato il brano Guapo in collaborazione con il rapper Geolier. L’ultimo singolo, invece, si intitola Serenata ed è uscito il 30 aprile.