Oggi è una delle attrici più belle e celebri dello spettacolo americano, ma ricordate qual è stato l’amatissimo e meraviglioso film che ha fatto conoscere al mondo Blake Lively, prima di recitare in “Gossip Girl”?

Oggi è considerata una delle donne più belle dello spettacolo americano, oltre che un’attrice di grande talento. Ricordate qual è stato il magnifico film che ha reso celebre Blake Lively prima dell’approdo a “Gossip Girl”? La meravigliosa interprete è oggi madre di tre splendide figlie nate dal matrimonio con Ryan Reynolds, anche lui celebre attore conosciuto sul set di “Lanterna Verde”. Per molti, il suo volto rimarrà sempre legato in modo indissolubile alla determinata e fragile Serena van der Woodsen, protagonista di “Gossip Girl”. Non tutti ricordano, però, che Blake Lively ha preso parte ad una pellicola amatissima prima di raggiungere la fama nella celebre serie tv. Sapete quale?

L’indimenticabile film che ha fatto conoscere al mondo Blake Lively

Originaria di Los Angeles, la bella attrice discende da una famiglia di attori. Fin da piccola, dunque, è cresciuta vicina a quel mondo che è poi diventato la sua passione. Fu proprio grazie al fratello che Blake Lively ottenne un provino per la pellicola che la rese celebre e la lanciò definitivamente nel mondo dello spettacolo. Nello stesso film hanno recitato altre giovani interpreti che sono diventate delle vere stelle della tv americana. Avete capito di che parliamo?

Ovviamente, si tratta di “4 amiche e un paio di jeans”! Pellicola incentrata sul legame tra quattro giovani adolescenti, tutte diverse tra loro, ma accomunate dall’affetto e dalla lealtà reciproca, oltre che da un “magico” paio di pantaloni. Blake Lively ricopriva il ruolo di Bridget, la più sportiva e “vivace” tra le ragazze, in realtà molto fragile e addolorata dalla morte della madre. Nel cast, c’erano anche Alexis Bledel, che sarà poi l’indimenticabile “Rory” di “Una mamma per amica” e America Ferrera, protagonista di “Ugly Betty”. La pellicola, uscita nel 2005, ha fatto conoscere al pubblico il loro immenso talento!

Ricordavate questo magnifico film?