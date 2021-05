Denise Pipitone, parla l’autore della lettera anonima: “Sono 17 anni che so”, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda della bambina scomparsa nel 2004.

È di circa una settimana fa la notizia della lettera anonima ricevuta da Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio. Una lettera scritta da un testimone oculare, che dichiara di aver visto Denise Pipitone in un momento successivo alla scomparsa. Dopo aver scritto all’avvocato, l’autore della lettera scrive anche alla trasmissione Chi l’ha visto?, che da anni si occupa del caso della sparizione della piccola, avvenuta nel 2004 a Mazara del Vallo. In seguito, le parole del testimone al programma di Rai Tre condotto da Federica Sciarelli.

Denise Pipitone, l’autore della lettera anonima scrive a Chi l’ha visto?: “Non ho parlato prima per paura”

Dopo la lettera inviata all’avvocato Frazzitta, il testimone oculare ha scritto anche a Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, che da anni si occupa della vicenda di Denise Pipitone. “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…”: queste la parole che il testimone avrebbe inviato alla trasmissione Rai, sottolineando di essere “sicurissimo al cento per cento di quello che ho visto“.

Una testimonianza che sin dall’inizio è stata ritenuta attendibile dal legale di Piera Maggio: la lettera, infatti, conterrebbe elementi nuovi, alcuni dei quali già riscontrati. Motivo per il quale, nei giorni scorsi, sia l’avvocato che Piera Maggio hanno invitato il testimone a farsi vivo, per fare passi avanti verso la verità. “Le chiedo di farsi sentire, nei modi che lei ritenga opportuno, faccia in modo di mettere fine a tutto questo dolore. Non sono noi, è l’Italia intera che glielo chiede”, sono le parole della mamma di Denise.

Da quanto è emerso nei giorni scorsi, nella lettera, scritta a mano, il testimone ha parlato di momenti successivi alla scomparsa di Denise e fa riferimento ad alcuni testimoni oculare, e a persone finora non indagate.