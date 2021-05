I più grandi successi di Franco Battiato: una raccolta di alcune tra le canzoni più famose del cantautore siciliano.

Franco Battiato ci ha regalato alcune tra le canzoni più belle di sempre. La sua musica, impossibile da catalogare in uno stile preciso, non sarà mai dimenticata. Non è semplice scegliere solo pochi brani quando si tratta di artisti del genere, ma abbiamo provato a fare una raccolta dei più amati. Quelli che hanno segnato le nostre vite, da ascoltare e riascoltare per sempre.

La canzoni più belle di Franco Battiato: da Cuccurucucù a La Cura, brani indimenticabili

Sono davvero tante le canzoni di Franco Battiato che non potranno mai essere dimenticate. Consapevoli che sia impossibile sceglierne solo alcuni, proviamo a fare una selezione di alcune tra i brani più belli che in cantautore siciliano ci ha regalato, nel corso della sua lunga carriera.

La Cura

“Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”. Una delle canzoni d’amore più belle che siano state mai scritte. Una vera e propria poesia, con testo in prima persona, pubblicato nel 1996:

Centro di gravità permanente

Un altro iconico brano da ascoltare e riascoltare, “over and over again”, Centro di gravità permanente è del 1982:

Voglio vederti danzare

“E gira tutto intoro la stanza, mentre si danza, danza”. Dall’album L’arca di Noè del 1982, arriva Voglio vederti danzare, un successo incredibile, riscritto dal cantautore anche in inglese e in spagnolo:

E ti vengo a cercare

“E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza”. Un’altra poesia indimenticabile, del 1988:

Cuccurucucù

Forse una delle canzoni più famose e cantante di Battiato, Cuccurucucù, fa parte di quello che è uno degli album più apprezzati della musica italiana, La voce del padrone, del 1981:

Bandiera bianca

Insieme a Cuccurucucù e Centro di gravità permanente, Bandiera Bianca è uno dei brani più celebri de La voce del padrone. Un brano che rappresentava una critica ad alcuni degli aspetti considerati dal cantautore immorali della società. “Sul ponte sventola bandiera bianca, sul ponte sventola bandiera bianca!”:

La stagione dell’amore

Del 1983, un brano che ripercorre le stagioni della vita e il passare del tempo, utilizzando un elemento sempre presente: l’amore. Una poesia indimenticabile: