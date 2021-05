Franco Battiato lascia un enorme vuoto nel cuore degli italiani: il celebre artista si è spento all’età di 76 anni, vi raccontiamo la sua carriera.

Si è spento all’età di 76 anni il grande artista, Franco Battiato. Questa mattina di 18 maggio 2021 è passato a miglior vita nella sua residenza di Milo. Battiato è stato cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano. Parliamo di un artista che ha approfondito e combinato tra loro diversi stili, dal pop al rock progressivo, all’avanguardia colta. Battiato ha conquistato uno degli spazi più grandi e importanti nella storia della musica italiana. Il musicista era malato da tempo: è scomparso nella sua casa di Milo, in Sicilia, dove si era ritirato nel 2019.

Franco Battiato, addio al celebre artista: la lunga carriera e la vita privata del maestro di Catania

Franco Battiato questa mattina di 18 maggio è passato a miglior vita, nella sua abitazione a Milo. Si è spento il celebre artista all’età di 76 anni, lasciando un enorme vuoto nel mondo della musica italiana. Parliamo del musicista e cantautore che ha toccato diversi generi. Classe ’45, è nato a Ionia, in provincia di Catania: si trasferì a Milano per iniziare la sua carriera da professionista nel mondo della musica. Dopo i primi lavori con Giorgio Gaber, ha debuttato da solista per la Bla-Bla di Pino Massara con ‘Fetus’ e ‘Pollution’. ‘Sulle corde di Aries’, nel ’73, è considerato il suo primo lavoro più riuscito. Continuando il suo percorso sperimentale, l’artista cominciò a dare vita ad una forma di musica acustica che si rifà alla tradizione araba. Iniziò a lavorare con Giusto Pio, suo maestro di Violino e album come ‘L’arca di Noè’, ‘L’era del Cinghiale Bianco’, ‘Patriots’ lo proiettano verso un grande successo. Battiato ha consegnato alla musica brani indimenticabili come La Cura, Centro di Gravità permanente, Voglio vederti danzare.

Si sa poco sulla vita privata del celebre artista, passato a miglior vita all’età di 76 anni. Battiato non si è mai sposato e non ha figli.