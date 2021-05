Franco Battiato, il racconto incredibile di Leonardo Pieraccioni arriva sui suoi canali social: cosa fece quella sera…

Una notizia che ha addolorato tutti, quella della scomparsa di Franco Battiato. Il cantautore è morto nella sua residenza di Milo, all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Una perdita immensa per il nostro Paese, dove la sua musica ha lasciato un segno indelebile. E, dalle prime ore di questa mattina, in tantissimi hanno voluto dare un ultimo saluto al maestro attraverso i propri canali social. Lo ha fatto anche l’attore Leonardo Pieraccioni, che ha raccontato un aneddoto da brividi, accaduto diversi anni fa.

Franco Battiato, il racconto incredibile di Leonardo Pieraccioni: “Serata indimenticabile”

“Tanti anni fa una mia amica al telefono mi dice: “stai passando vicino a casa mia, se ti fermi puoi dormire qui!”. Inizia così il racconto che Leonardo Pieraccioni ha voluto condividere con i suoi followers poco fa. Un racconto da brividi, di una serata che l’attore non ha più dimenticato: “Arrivo a casa sua e mi mostra una stanza: “Buonanotte”. Speravo in una serata diversa. Da fuori alla finestra arriva una musica. “C’è una festa?”, chiedo. “No c’è il concerto di Battiato, sotto, al campo sportivo””. Un concerto che Pieraccioni ha potuto ascoltare in lontananza, dal letto, a luce spenta. Un’emozione unica, che l’attore fiorentino ha voluto condividere per ricordare il grande artista, nel giorno della sua scomparsa:

“Meraviglioso. Potente. Una serata indimenticabile”, conclude Pieraccioni nella didascalia al post, nel quale allega uno scatto del cantante. Un post che, in poco tempo, è stato invaso di likes e commenti, tutti contenenti messaggi da brividi per l’indimenticabile artista. E sono tanti anche i colleghi che hanno voluto ricordare Battiato attraverso i social. Come Emma Marrone, che ha condiviso uno scatto dell’artista con una dedica toccante: “Ciao Francuzzo mio. Oggi il mio cuore piange per te. Tu sai e io so.”