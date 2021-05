Franco Battiato, vita privata: il celebre artista non ha mai avuto una dolce metà, spesso ha raccontato la sua visione dell’amore in diverse interviste.

Il Maestro della musica italiana, Franco Battiato, si è spento questa mattina di martedì 18 maggio nella sua casa di Milo, in provincia di Catania. A seguito di una lunga malattia il celebre artista è passato a miglior vita lasciando un enorme vuoto nel mondo della musica e dell’arte. Alle pendici orientali dell’Etna, tra boschi e relax, ha trascorso i suoi ultimi anni insieme ad un affezionato staff. Raccontò, in un’intervista, di avere una servitù che lo aiutava molto ed una cuoca eccezionale. Non ha mai avuto un partner Battiato: l’artista ha spesso sottolineato la sua repulsione alle relazioni troppo lunghe. Ecco alcune sue considerazioni rilasciate in diverse interviste.

Franco Battiato: “Non sono mai stato innamorato”, la verità sulla vita privata del celebre artista

Franco Battiato nel corso della sua vita non ha mai voluto un partner. Questa decisione è sempre stata motivata da una necessità di libertà perchè ‘non potrei mai litigare per un dentifricio spostato’.

Franco Battiato, in una vecchia intervista a La Repubblica, raccontò di non esser mai stato innamorato. Una sola volta si è veramente invaghito, aveva sedici anni. “Lei mi faceva tremare le gambe. Fu bello perchè finì lì. Un altro anno di quei tremblement mi avrebbero ucciso. So cosa vuol dire, ho provato quell’ebbrezza. Ma ora stiamo parlando dell’amore cosciente, quello che arriva dopo. Mai accettata l’idea dell’innamoramento come perpetuazione del malessere, quando nella coppia iniziano i sadismi… È umiliante” sono state le parole dell’artista.

Il Maestro è sempre stato circondato da donne nel corso della sua lunga carriera. In un’intervista raccontò di aver portato con sé una donna, a casa, una sera. “Anime gemelle non ne ho mai avute. Amiche degne di questo nome sì, ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare con me per cinque, sei giorni. In camere separate, per forza!” raccontò Battiato.