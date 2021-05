La modella Giulia De Lellis dà un ‘calcio’ al passato e cambia look: avete visto cosa ha fatto ai capelli?

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate e seguite in Italia. La romana ha raggiunto il successo soprattutto su Instagram, dove attualmente conta più di cinque milioni di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La De Lellis partecipò al programma in veste di corteggiatrice di Andrea Damante. La romana riuscì a conquistare il cuore del bello e tenebroso tronista. Damante decise di sceglierla e i due uscirono insieme dal programma. La loro storia d’amore ha fatto sognare i fan, anche se non ha avuto un lieto fine. Dopo una serie di tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Dopo un po’ di tempo, Giulia sembra aver ritrovato l’amore accatto a Carlo Beretta.

Giulia De Lellis cambia look: cosa ha fatto ai capelli

La De Lellis dà un ‘calcio’ definitivo al passato. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, iniziata negli studi di Uomini e Donne, la De Lellis cambia anche look. La modella e influencer ha detto definitivamente addio al suo colore nero di capelli. Molti si erano già accorti del suo cambiamento, ma oggi la romana è apparsa con un nuovo colore di capelli, in realtà il suo colore naturale. La De Lellis ha poi aggiunto tra le stories di Instagram: “Sono felice dei miei capelli. Il nero è completamente sparito. Sono tornata al mio colore e non potete capire quanto sia felice perchè ho passato le pene dell’inferno per rimuovere quel nero”.

La modella e influencer ha spiegato che quel tipo di nero era bello, soprattutto da giovane, ma per toglierlo è stato veramente difficile: “Pensateci bene prima di farlo, meglio castano scuro. Alle mie nipoti l’ho vietato“. Rassicurazioni però che arrivano troppo tardi. La De Lellis ha infatti influenzato migliaia e migliaia di donne, che hanno deciso di adottare la sua stessa tonalità di nero.