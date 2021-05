Un brutto episodio per Giulia Stabile: è successo dopo la sua uscita da Amici, come ha reagito.

Giulia Stabile ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi, scontrandosi in finalissima con il suo fidanzato Sangiovanni. La ballerina, prima ancora, ha vinto al televoto con Alessandro Cavallo. Sabato scorso si è concluso il percorso nella scuola più spiata d’Italia, e tutti i finalisti, una volta fuori, hanno avuto modo di mandare un messaggio attraverso i loro canali social.

La ballerina, purtroppo, proprio sui social, si è trovata ad affrontare un brutto episodio, ma ha saputo farsi forza, e reagire con grande coraggio.

Giulia Stabile, è accaduto dopo Amici: brutto episodio, ma lei reagisce con coraggio

E’ tornata sui social, dopo la sua vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile, è la prima ballerina donna ad aver trionfato nel famoso talent. In finalissima, è uscita vincitrice, trovandosi al televoto con Sangiovanni, il suo fidanzato. Purtroppo, dopo la sua uscita dal talent, sui social, la ballerina si è trovata ad affrontare un brutto episodio.

Infatti, un utente in basso ad una foto, le ha scritto: “Ma sta ragazza sa dire una parola? Ride e basta?”, ma a commentare è stato un altro utente, che si è schierata dalla parte della dolce ballerina: “… perchè non rivede i daytime di Amici, dove Giulia ha parlato dei problemi di autostima, del bullyng che le veniva fatto, dei suoi dubbi sul ballo e su se stessa. E’ anche normale che una ragazza di 18 anni si possa sentire troppo piccola, con la pressione di un programma, e le viene da ridere…”.

Giulia ha condiviso lo screenshot, nelle sue storie instagram, ringraziando l’utente per la vicinanza mostrata, e ha anche aggiunto un suo pensiero, mostrando grande forza e coraggio: “So che comunque esiste tanta cattiveria, e la gente non ci pensa due volte.. per fortuna questa esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza… ridete più spesso, giuro che è bellissimo”, ha scritto la ballerina, in risposta.