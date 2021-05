Isola dei Famosi, punizione per Fariba: arriva la ‘frecciatina’ di Giulia Salemi, figlia della concorrente.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dalla punizione arrivata ad una delle naufraghe in Honduras. Parliamo di Fariba Tehrani, che, nel corso dell’ultima puntata, ha sussurrato all’orecchio di Emanuela Tittocchia, appena eliminata, l’esistenza di un’altra playa. Nonostante Fariba abbia dichiarato che sia Emanuela che gli altri erano già a conoscenza della presenza di un’altra isola perché qualcun altro lo aveva rivelato, la concorrente è stata punita con una nomination di ufficio. La scelta ha fatto molto discutere sui social e non poteva mancare il commento di Giulia Salemi, figlia di Fariba. Ecco cosa è apparso sui suoi canali social.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, Fariba punita per aver violato le regole: il commento di Giulia Salemi non passa inosservato

Fariba Tehrani è stata punita per non aver mantenuto il segreto dell’esistenza di un’altra isola, che oggi si chiama Playa Imboscadissima. Un segreto che, secondo la naufraga, era stato già svelato da altre persone, di cui però non ha voluto fare nome: “Qualcuno ha detto a tutti che esisteva un’altra isola. Siccome Emanuela mi aveva detto già a me che esisteva un’altra isola, io l’ho detto a lei come conforto, come consolazione.” Queste le parole della Tehrani, che però non hanno convinto Ilary Blasi e la produzione: la concorrente è finita automaticamente in nomination.

Una vicenda che Giulia Salemi ha voluto commentare con ironia, attraverso i suoi seguitissimi canali social. “Hanno punito Ilary per lo spoiler.. ah no!”, scrive la influencer, allegando un video in cui la conduttrice parla di Playa Imboscadissima in collegamento con i naufraghi. È accaduto nel corso della scorsa puntata e in molti sui social avevano commentato lo “spoiler” della conduttrice:

E voi, avete seguito la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi? Cosa ne pensate della punizione per Fariba?