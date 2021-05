Isola dei Famosi, quanti chili hanno perso i concorrenti: è stato svelato in diretta per la prima volta durante la puntata di ieri, lunedì 17 maggio 2021.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Una puntata in cui è successo davvero di tutto: prove, scontri e, ovviamente, le temutissime nomination. La fame in Honduras si fa sentire sempre di più e, per questo motivo, gli scontri tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. Una delle prove più dure da affrontare all’Isola è proprio quella della scarsità di cibo: i concorrenti devono andare avanti con poche manciate di riso e quello che riescono a procacciarsi. Inevitabilmente, tutti sono dimagriti molto dall’inizio della loro avventura, ma alcuni hanno subito davvero una trasformazione incredibile. Ecco quanti chili hanno perso i singoli naufraghi: è stato svelato ieri in puntata!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Quanti chili hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi? La trasformazione di tutti i concorrenti

Quanti chili hanno perso i concorrenti de L’Isola dei Famosi? La risposta è tanti! Ma c’è chi si è trasformato particolarmente rispetto agli altri. Durante la puntata di ieri del reality show di Canale 5, è stato svelato nel dettaglio il prima e il dopo di ogni singolo concorrente. Scopriamo tutto insieme:

Roberto Ciufoli è passato da 75 kg a 59 kg;

Andrea Cerioli è passato da 80 kg a 64 kg: è uno dei naufraghi che patisce maggiormente la fame ed è spesso accusato dagli altri di lamentarsi un po’ troppo;

Myrea Stabile, peso iniziale 59 kg, peso attuale 53: è quella che è dimagrita di meno;

Awed, da 75 kg a 59 kg: “è quello che fa di meno, ma dimagrisce sempre!”, recitava la cilp mandata in onda ieri;

Valentina Persia, da 75 kg a 60 kg;

Fariba Tehrani ha perso 9 kg: da 65 kg, ora pesa 46 kg.

Eh si, una trasformazione davvero incredibile quella dei naufraghi, che stanno affrontando una prova davvero difficile. Alla fine del reality, però, manca sempre meno! Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio?