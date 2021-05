Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini racconta la sua esperienza ad Amici e rivela i suoi reali rapporti con la Celentano.

Un’edizione da record quella di Amici che si è appena conclusa: giovani talenti che hanno conquistato il pubblico con le loro personalità e un corpo docenti sempre all’altezza delle aspettative. Dinamiche coinvolgenti e tanti colpi di scena hanno caratterizzato Amici 20 e anche dopo la finale si continua a parlare dei suoi protagonisti.

Una delle insegnanti che hanno lasciato il segno è stata senza dubbio Lorella Cuccarini, affermatissima showgirl che dagli anni Ottanta è stata uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Nella sua avventura come insegnante di danza del famoso talent di Canale 5, si è scontrata parecchie volte con la collega Alessandra Celentano, volto storico del programma, per le divergenze di opinione sulla danza. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni e riportata da Isa&Chia, Lorella ha rivelato come sono in realtà i rapporti con la Celentano. Scopriamo cosa ha raccontato.

Lorella Cuccarini sulla Celentano: “Più simili di quanto si possa immaginare”

A differenza di ciò che molti credono, la Cuccarini ha svelato che con Alessandra esiste un bel rapporto dietro le quinte di Amici. Al noto settimanale, la prof di ballo ha raccontato cosa le accomuna e cosa le differenzia. “Sul guanto di sfida non saremo mai d’accordo. Alessandra pensa che non debba essere equo, io sì. Sono convinta che non sia costruttivo affidare una versione di classico a un ragazzo che proviene dal mondo dell’hip hop”.

Notevoli sono però i punti in comune tra le due: “Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene. Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta”. Insomma, nonostante le visioni diverse (più accademica quella di Alessandra), le due amatissime prof hanno davvero tanto in comune.

