Lorella Cuccarini scrive a Maria De Filippi: “Il pubblico deve sapere la verità”, la lettera da brividi al termine della ventesima edizione di Amici.

Si è conclusa sabato 15 maggio la ventesima edizione di Amici. Un’edizione super fortunata, che ha regalato ascolti record in tutte le puntate: la finalissima è stata seguita da più di 6 milioni di persone! A trionfare per la prima volta nella storia del talent è stata una ballerina donna, Giulia Stabile, che ha battuto il suo fidanzato Sangiovanni al duello finale. E proprio a pochi giorni dalla finale, una delle protagoniste di questa edizione ha voluto dedicare un post davvero speciale alla padrona di casa, Maria De Filippi. Si tratta di Lorella Cuccarini, che per la prima volta ha vestito il ruolo di insegnante di ballo nella scuola di Canale 5. Una lettera da brividi, attraverso cui Lorella ha voluto ringraziare la conduttrice.

Lorella Cuccarini, lettera da brividi per Maria De Filippi dopo Amici: “Sei un essere speciale”

“Cara Maria oggi C’è posta per te”. Inizia così la meravigliosa lettera che Lorella Cuccarini ha voluto scrivere a Maria De Filippi, dopo la magica esperienza ad Amici 20. Con un post pubblico su Instagram, la famosa showgirl ha voluto ringraziare Maria per averle dato spazio e per aver creduto in lei in un momento non facile: “Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro. Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu.”. In seguito, le parole della Cuccarini:

“Qualunque cosa mai ti servisse Maria, tu chiama e io vengo a prenderti. Oggi e sempre.

Grazie”, conclude Lorella. Una dedica da brividi, che ha emozionato tutti: in pochissimi minuti, il post è stato invaso dai likes e dai commenti dei fan, ma anche di tanti ex volti di Amici: da Umberto Gaudino a Giuseppe Gioffrè, pioggia di cuori per le parole di Lorella.