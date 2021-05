Perchè Franco Battiato non ha avuto figli: c’è un motivo preciso

Sapete perchè Franco Battiato non ha avuto figli? Dietro la sua scelta c’è un motivo ben preciso: ecco quale

Il mondo della musica sconvolto dalla scomparsa improvvisa di Franco Battiato. Il cantautore catanese è morto questa mattina nella sua casa di Milo dopo una lunga malattia, su cui la famiglia aveva sempre tenuto il massimo riserbo. Nel corso della sua lunga carriera, l’artista ha fatto parlare di sé per il grande numero di stili che ha approfondito e combinato tra loro in modo eclettico e personale. Dopo l’iniziale fase pop degli anni sessanta, infatti, è passato al rock progressivo e all’avanguardia colta nel decennio seguente. Successivamente, è ritornato sui passi della musica leggera, approfondendo anche la canzone d’autore. Fra gli altri stili in cui si è cimentato vi sono la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. I suoi testi riflettono i suoi interessi, fra cui ricordiamo l’esoterismo, la teoretica filosofica, la mistica sufi e la meditazione orientale.

Perchè Franco Battiato non ha avuto figli?

Franco Battiato non ha mai amato la vita mondana e la sua vita privata è sempre stata al riparo dei rotocalchi. L’artista viveva nel suo eremo siciliano di Milo, alle pendici dell’Etna. Qui viveva nell’ex castello della famiglia Moncada, dove per alcuni anni ha avuto come vicino addirittura Lucio Dalla.

Nella sua vita non ha mai avuto né moglie né figli. L’unica sua compagna era la musica e l’arte in generale. Battiato era legatissimo alla mamma Grazia, scomparsa nel 1994. Ha un fratello, Michele, ex consigliere comunale repubblicano di Milano e una nipote, Cristina, sua erede, che esercita la professione legale.

Come abbiamo detto, il cantautore non ha mai avuto figli. Dietro la sua scelta c’è un motivo ben preciso e l’ha raccontato Morgan, amico e collega, a Oggi è un altro giorno. Il cantautore ha dichiarato: “Un giorno mi chiese: ‘come fai ad avere figli?’. Io mi sento ancora figlio. Nonostante la madre fosse morta, lui si sentiva ancora figlio e incapace di generare“. Da quando morì la mamma – come ha dichiarato Morgan – il cantautore aveva smesso di comporre testi.