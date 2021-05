Sangiovanni si racconta in un’intervista a Il Messaggero, riportata da TVZoom: il cantante rivela anche perché mette lo smalto.

La sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici appena terminata ha riscosso un successo incredibile. Le sue canzoni, Lady, Tutta la notte e Gucci bag hanno letteralmente spopolato: un Disco di platino e due Dischi d’oro, milioni e milioni di stream su Sportify e tantissimo amore da parte del pubblico. A colpire anche il suo look stravagante, fuori dagli schemi, impossibile non notare.

Ad Amici si è classificato secondo dopo la sua fidanzata Giulia, ballerina allieva della Peparini, ma per questo giovanissimo artista le porte della musica si sono ormai spalancate. I suoi abiti colorati e il suo smalto hanno certamente lasciato il segno: al di là della moda del momento, Sangiovanni ha rivelato cosa lo spinge ad indossare questo accessorio in un’intervista a Il Messaggero. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Sangiovanni, cosa c’è dietro la scelta di portare lo smalto: “Voglio aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse”

E’ stato sicuramente uno degli allievi più originali nello stile che siano mai passati per il famoso talent di Canale 5. Le sue giacche iconiche hanno contribuito non poco a fare spettacolo e insieme alla sua bravura nel canto sono state gli ingredienti della ricetta per il successo. Sangiovanni ha svelato al quotidiano cosa si nasconde dietro la scelta di mettere lo smalto colorato. “Voglio aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse. Nel 2021 ci sono ancora troppi preconcetti, paletti e schemi nei quali non mi ritrovo. Non si tratta di identità e discorsi sul genere, ma di libertà. Ho 18 anni, mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? È ciò che voglio trasmettere e comunicare con le mie canzoni”.

Talento, personalità e intelligenza: Sangiovanni ha dimostrato davvero di averli tutti!