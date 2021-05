Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 18 maggio 2021, di Uomini e Donne: ci sarà parecchia tensione in studio!

Oggi, martedì 18 maggio è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi non fa mancare mai colpi di scena e sorprese. Dopo le ultime due scelte viste negli ultimi giorni, quella di Samantha e di Massimiliano, i fan attendono la pioggia di petali per Giacomo: chi sceglierà il tronista? Intanto i riflettori al momento sono puntati su Roberta e Riccardo: i due ex protagonisti del Trono Over, dopo esser usciti insieme dal programma, non vanno più tanto d’accordo. Li abbiamo lasciati al centro dello studio, a litigare, nella puntata di ieri: cosa vedremo oggi? Ecco le anticipazioni.

Uomini e Donne, Anticipazioni 18 maggio: tensione in studio, sfiorata la rissa!

Oggi, martedì 18 maggio, Uomini e Donne vedrà ancora protagonisti Roberta Di Padua e Riccardo Guanieri. Gli ex protagonisti del Trono Over sono tornati in studio per parlare della loro ‘crisi’. I due si sono accusati a vicenda: dopo il durissimo confronto di ieri nel quale il Cavaliere ha accusato Roberta di essere interessata ai follower, oggi si scatenerà una vera bufera. Come fanno sapere le anticipazioni della puntata registrata lo scorso 9 maggio rivelate da Il vicolo delle News, il Guarnieri punterà il dito anche contro Ida Platano, sua ex.

Ci sarà un durissimo scontro tra Riccardo ed Armando: dopo essersi attaccati verbalmente, le anticipazioni rivelano che arriveranno quasi alle mani. Sarà necessario l’intervento dei presenti per separarli per evitare una vera e propria rissa. Ovviamente, non mancheranno i commenti degli opinionisti e dei presenti in studio.

Come si concluderà questo acceso confronto? Non ci resta che attendere le 14.45 di questo martedì 18 maggio e sintonizzarci su Canale 5!