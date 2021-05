Verissimo anticipazioni, in studio arriva un’ospite super attesa nella prossima puntata: è proprio lei; l’annuncio sui social.

È ormai un appuntamento fisso del sabato pomeriggio da anni per milioni di telespettatori. Parliamo di quello con Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella scorso sabato, gran parte della putata è stata dedicata ai finalisti della ventesima edizione di Amici. Cosa sappiamo della puntata di sabato prossimo? Proprio poco fa, sui canali social ufficiali della trasmissione, è arrivato uno spoiler super interessante. In studio per un’intervista esclusiva ci sarà un’ex concorrente dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Per la prima volta in studio da quando è tornata in Italia! Scopriamo di chi si tratta!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Verissimo, sabato prossimo arriva un’amatissima ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Tenetevi forte, perché la prossima puntata di Verissimo sarà davvero imperdibile. In studio, per la prima volta dalla sua eliminazione dall’Isola dei Famosi, arriverà Vera Gemma! L’ex naufraga è già apparsa in studio nel reality show condotto da Ilary Blasi, ma sabato, finalmente, potrà raccontarsi a cuore aperto nel seguitissimo talk condotto da Silvia Toffanin. L’annuncio della sua presenza è apparso sui social poco fa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Un’intervista tutta da vivere, durante la quale, siamo certi, Vera dimostrerà di non avere peli sulla lingua e si racconterà con estrema sincerità. E voi, avete seguito il suo percorso all’isola? Vi sarebbe piaciuto vederla ancora nelle vesti di naufraga in Honduras?

L’Isola dei Famosi, la sfida si infiamma

E per quanto riguarda l’Isola dei Famosi, la quindicesima edizione del reality è entrata ormai nel vivo. La fame è la stanchezza si fanno sentire sempre di più e, tra i naufraghi ancora in gara, le discussioni sono praticamente all’ordine del giorno. Ma manca sempre meno alla fine e la sfida tra i concorrenti diventa sempre più accesa. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere!