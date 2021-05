Dolce, bellissima e super intelligente, così era la “Rory” di “Una mamma per amica”: sapete com’è oggi la bellissima Alexis Bledel? Resterete senza parole!

“Una mamma per amica” è stata una serie amatissima, incentrata sul rapporto straordinario tra le due protagoniste: Lorelai e Rory, madre e figlia. Un rapporto unico, profondo, di amore sconfinato e totale. Matura, intelligente, dolce, sensibile e bellissima: così era Rory, interpretata dalla splendida Alexis Bledel. Oggi attrice di immenso successo, acclamata e amatissima, nel cuore del pubblico resterà sempre legata alla fragile ma coraggiosa adolescente di “Una mamma per amica”. Negli ultimi anni si è aggiudicata un “Emmy” per la sua interpretazione in un’altra amatissima serie: “The Handmaid’s Tale”. Sapete com’è oggi Alexis Bledel? Resterete senza parole!

Leggi anche: Blake Lively: ricordate il meraviglioso film che l’ha resa celebre prima di “Gossip Girl”?

Alexis Bledel: com’è oggi la protagonista di “Una mamma per amica”

Classe 1981, la giovane e bellissima attrice è nata a Houston e si è avvicinata alla recitazione fin da bambina. Pare che fosse molto timida e i genitori fossero convinti che il teatro l’avrebbe aiutata ad acquistare sicurezza. Inizia poi a lavorare come modella, prima di essere scelta come protagonista di “Una mamma per amica”.

Il ruolo la consacra all’affetto del pubblico e alla fama, trasformandola in una giovanissima e talentuosa stella. Non solo tv, ma anche cinema: Alexis Bledel gira pellicole che sono rimaste indimenticabili, come “4 amiche e un paio di Jeans” ma anche “Sin City”. Appare in diverse serie tv celebri e amatissime, come “E.R – Medici in prima linea” e “Prison Break”. Negli ultimi anni è un volto acclamato della serie “The Handmaid’s Tale” grazie alla quale ha vinto un Emmy. Siete curiosi di scoprire com’è cambiata l’attrice dai tempi di “Una mamma per amica”? Eccola in uno scatto recente: resterete senza parole!

Per restare aggiornati seguite il nostro profilo Instagram: qui

Sempre bellissima e piena di fascino: un vero splendore!