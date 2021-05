Intervistata dal settimanale Chi, Giulia Stabile ha rivelato cosa si sono detti lei e Sangiovanni lontani dalle telecamere dopo Amici 20.

Ad Amici 20 hanno fatto innamorare tutti: la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni, rispettivamente prima e secondo classificato della ventesima edizione del talent, sono stati molto più che due concorrenti. Lui, giovanissimo e talentuoso, ha colpito il pubblico col suo look stravagante e colorato, frutto di una scelta ben precisa. Lei, con la sua storia fatta di difficoltà nel farsi accettare, ha conquistato tutti con la sua tenacia e la sua passione per il ballo capace di superare tutto.

Tra loro è nato anche un tenerissimo amore: Giulia ha confessato infatti di aver dato proprio a Sangiovanni il primo bacio della sua vita. Ma cos’è accaduto dopo la finale di Amici 20, lontano dalle telecamere?

Amici 20, la rivelazione di Giulia Stabile: cos’è accaduto con Sangiovanni

Al settimanale diretto da Alfonso signorini, la bravissima ballerina ha raccontato cosa si sono detti lei e il suo fidanzato lontani dai riflettori dopo la finale del talent. “Fra me e Sangiovanni? Per ora posso dire che quando ci siamo incontrati si sono incontrati soprattutto i due bambini che sono in noi, per il resto – quello che ci siamo detti – è che comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altro”.

Sangiovanni, che già durante la puntata finale del programma ha dimostrato grande sostegno alla ragazza, aveva condiviso un dolcissimo pensiero per lei sui social. A proposito di lui, Giulia ha aggiunto: “Ha vinto tutto quello che poteva vincere, certo – la coppa di Amici sarebbe stata la ciliegina sulla torta – però mi ha pure detto ‘forse sarei più felice se vincessi tu per il fatto di poter mandare un messaggio forte, poter essere d’esempio per tanti ragazzi a casa”.

E anche noi siamo felicissimi per questi due bravissimi ragazzi!