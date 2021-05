Anticipazioni Buongiorno mamma dell’ultima puntata: Guido adesso è pronto a raccontare la verità ai suoi figli su Miriam, cosa accadrà.

Sta quasi per giungere al termine lo strepitoso viaggio di Buongiorno Mamma. Iniziata subito dopo la fine di “Svegliati amore mio”, la miniserie televisiva con Sabrina Ferilli e tantissimi altri straordinari attori, Raoul Bova ha preso le redini in mano del Mercoledì sera di Canale 5. E ne è uscito vincitore. Questa sera, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda la quinta e penultima puntata. La settimana prossima, invece, il finale di stagione. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà? Per l’ultimo ed imperdibile appuntamento di Buongiorno Mamma, cosa dobbiamo aspettarci?

Liberamente ispirato ad una storia vera, Buongiorno Mamma ha conquistato il pubblico italiano. Cosa accadrà, però, nel corso dell’ultima puntata. Siete pronti a scoprire le sue anticipazioni? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Buongiorno mamma, anticipazioni ultima puntata: Guido pronto a dire tutta la verità

Siete rimasti incantati anche voi da Buongiorno mamma, vero? Avete pienamente ragione! Purtroppo, però, tra qualche giorno, andrà in onda l’ultima puntata. Cosa succederà, però? Nel corso di queste lunghe ed intense cinque settimane, lo sappiamo benissimo, abbiamo assistito a dei colpi di scena davvero impressionanti. Da quanto si legge dalle anticipazioni, però, sembrerebbe che nemmeno nel corso dell’ultima puntata questi cesseranno. Avete letto proprio bene: per il finale di stagione di Buongiorno mamma, accadrà qualcosa di epico e straordinario.

Da quanto si legge dalle anticipazioni, sembrerebbe che nel corso dell’ultima puntata di Buongiorno mamma, Guido deciderà di raccontare tutta la verità ai suoi figli su Miriam. Come la prenderanno? I giovanissimo quattro ragazzi saranno felici della felicità di loro padre? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! E, da quanto si legge, sembrerebbe che Sole, proprio dopo aver saputo della relazione di Guido con Miriam, deciderà di lasciare casa. E di andare a vivere dai suoi nonni.

I colpi di scena, però, ve l’avevamo detto, non sono affatto terminati qui. Si legge, infatti, che Colaprico continuerà ad indagare su Guido. E, addirittura, scoprirà alcuni elementi che potrebbero seriamente mettere in difficoltà il buon Borghi. Di cosa entrerà in possesso? Non lo sappiamo. Una cosa, però, è certa: sarà un appuntamento imperdibile!

Cosa ne pensate? Seguirete l’ultima puntata di Buongiorno mamma? Noi decisamente si!