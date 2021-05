Arisa e Rudy Zerbi, gesto straordinario della cantante qualche giorno dopo la fine di Amici: clamoroso colpo di scena, la dedica dolcissima.

Oltre all’infinito talento di ciascun concorrente di questa ventesima edizione Amici, non abbiamo potuto fare a meno di notare la sintonia instauratasi tra Arisa e Rudy Zerbi. Sempre pronti a “punzecchiarsi” quando necessario, ma anche soliti a regalare dei siparietti davvero impressionanti, i due coach di canto hanno saputo regalarci delle risate davvero incredibili. L’ultima? Qualche giorno fa! Sia nel corso dell’ultima diretta di Amici che attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, i due sono stati i protagonisti indiscussi di un momento tanto divertente quanto “imbarazzante”. E che, senza alcun dubbio, avrà strappato una risata anche a voi.

Pochissime ore fa, però, il grandissimo colpo di scena. Attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram, Arisa ha compiuto un “gesto” inaspettato per il suo collega. Di che cosa parliamo esattamente? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una dedica davvero da brividi.

Arisa e Rudy Zerbi, dedica dolcissima su Instagram: le parole

Una volta terminato Amici, lo sappiamo benissimo, ciascuno dei suoi protagonista ha tirato le somme. E si è lasciato andare ad un pensiero su questa loro esperienza nel talent. In alcuni nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato delle parole di ciascun finalista. O anche quelle di Lorella Cuccarini. Adesso, invece, vi parleremo di quelle di Arisa. Dopo essersi mostrata in compagnia di Andrea Di Carlo, suo compagno, ed aver fatto intendere che sembrerebbe essere ritornato il sereno, la coach di canto ha compiuto un gesto inaspettato per Rudy Zerbi.

È proprio al suo collega Rudy Zerbi che Arisa ha voluto dedicare delle parole ricche di stima e di affetto. “È una delle persone con cui ho fatto più amicizia durante questo bellissimo viaggio fatto di incontri sorridenti e abbracci virtuali davvero tanto desiderato”, ha detto la bellissima cantante ai suoi sostenitori.

“È stato bellissimo e so che posso contare su di lui”, ha continuato a dire Arisa a corredo di questo scatto che li ritrae durante il “famoso” tuca tuca.