Buongiorno mamma, anticipazioni 19 maggio: dopo l’incidente, un colpo di scena incredibile nella quinta e penultima puntata della serie tv di Canale 5.

Ci siamo! Mancano poche ore ad una nuova puntata di Buongiorno Mamma, la serie tv di Canale 5 con protagonista Raoul Bova. Si tratta della quinta e penultima puntata della seguitissima fiction: questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, andranno quindi in onda gli episodi numero 9 e 10. L’ultima puntata della serie andrà in onda il prossimo mercoledì, 26 maggio, con gli ultimi due episodi della prima stagione. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nell’appuntamento di questa sera, vi sveleremo tutte le anticipazioni.

Buongiorno mamma, anticipazioni 19 maggio: cosa accadrà nella penultima puntata?

Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Buongiorno Mamma. Si tratta della penultima puntata della serie tv che narra le vicende della famiglia Borghi. Come per ogni puntata, anche questa sera saranno trasmessi due episodi, il nono e il decimo. Ma cosa vedremo in onda? Se siete curiosi e non temete spoiler, ve lo raccontiamo. La trama ripartirà proprio dove si è interrotto l’ottavo episodio, ovvero sull’incidente di Agata e Sole: cosa accadrà? Quel che è certo è che ci sarà un clamoroso colpo di scena, come ha anticipato proprio l’attrice che interpreta Sole, Ginevra Francesconi, in un’intervista a Fanpage.it. “Un colpo di scena che lascerà tutti con un cliffhanger finale”, spiega l’attrice.

Verrà inoltre fuori tutta la verità sul padre del bambino di Sole, che è Federico: Guido non reagirà bene. Nel frattempo, i figli di Guido scopriranno della sua frequentazione segreta con Miriam ( interpretata da Serena Autieri).

Insomma, una penultima puntata tutta da vivere, e che ci prepara ad un finale di stagione davvero emozionante. Pronti per seguire un nuovo capitolo della storia della famiglia Borghi? Appuntamento questa sera, a partire dalle ore 21 e 20, per il nono e decimo episodio di Buongiorno mamma. E voi, state seguendo questa appassionante fiction?