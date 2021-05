Buongiorno mamma, ci sarà la seconda stagione?

Un successo clamoroso quello di Buongiorno mamma: l’attore Matteo Oscar Giuggioli rivela a Fanpage se ci sarà una seconda stagione.

Sta per volgere al termine l’acclamatissima serie tv Buongiorno mamma, in onda questa sera 19 maggio su Canale 5 con la sua quinta puntata. Il sesto e ultimo appuntamento sarà trasmesso mercoledì 26 maggio e milioni di fan dovranno salutare a malincuore le vicende che li hanno appassionati.

Leggi anche—>>Anticipazioni Buongiorno Mamma, cosa accadrà nell’ultima puntata? Incredibili colpi di scena, finalmente!

Come accade spesso in questi casi, è normale chiedersi se si tratterà di un addio definitivo o di una pausa in attesa di una seconda stagione. Insomma, milioni di fan vorrebbero rivedere la famiglia Borghi con altre appassionanti storie: sarà possibile? E’ uno degli attori del cast, Matteo Oscar Giuggioli a rivelarlo a Fanpage. Scopriamo allora se dobbiamo aspettarci un ritorno di Buongiorno mamma in tv.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Buongiorno mamma, Matteo Oscar Giuggioli rivela se ci sarà una seconda stagione

Intervistato da Fanpage, il giovane attore Matteo Oscar Giuggioli, che nella serie interpreta il ruolo di uno dei quattro figli della famiglia Borghi, Jacopo, ha ripercorso l’esperienza sul set di Buongiorno mamma. “E’ stato bello partecipare a Buongiorno, mamma. Sono state riprese molto lunghe, molto impegnative e il risultato è stato raggiunto, quindi sì, sono molto contento”, ha detto.

Giuggioli ha poi raccontato di aver instaurato un buon rapporto con tutto il resto del cast, soprattutto con Giovanni Nasta, interprete del personaggio di Greg, con Federico Cesari e con Raoul Bova. Un clima armonioso che ha contribuito certamente alla buona riuscita del progetto.

L’attore poi ha risposto alla domanda inerente ad un’ipotetica seconda stagione: “È tutto da vedere. Potrebbe esserci una seconda stagione così come una mia conferma nel cast. Ci sono tante cose da valutare e la certezza ancora non c’è. Vediamo che succede”.

E a voi piacerebbe il ritorno in tv di Buongiorno mamma?