In arrivo la nuova serie con Can Yaman, intitolata Mr Wrong: quando andrà in onda la prima puntata.

Can Yaman è un attore turco divenuto popolare nel nostro paese, grazie alle serie televisive che sono state mandate in onda. La sua carriera di attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato forte quando, nel 2017, ha interpretato il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, insieme a Özge Gürel.

Ma dall’anno scorso, una nuova soap l’ha visto protagonista, DayDreamer- Le ali del sogno, affiancata dalla bellissima attrice Demet Ozdemir. A quanto pare, però, è in arrivo una serie televisiva, in cui Can Yaman sarà di nuovo il protagonista, Mr Wrong. Trasmessa in Turchia, sta per arrivare in Italia: quando andrà in onda.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Can Yaman torna in tv con Mr Wrong: quando andrà in onda la nuova serie

L’amatissimo attore turco Can Yaman sta per tornare in tv, dopo il successo ottenuto con DayDreamer-Le ali del sogno. Infatti, la serie televisiva è in fase di conclusione, e a breve avremo modo vederlo in Mr Wrong-Lezioni d’amore. La serie è stata già trasmessa in Turchia, con un anno di anticipo.

Ma quando andrà in onda? Can Yaman tornerà in tv a partire da lunedì 31 maggio, alle 14.55 su canale 5. La nuova serie turca prevede la messa in onda di ben 14 puntate, e come è stato rivelato, non ci sarà la seconda stagione, quindi, la conclusione sarà del tutto inaspettata.

Ad affiancare Can, Ozge Gurel, l’attrice che in passato abbiamo visto protagonista proprio con Yaman, in Better Sweet-Ingredienti d’amore. Anche Mr Wrong ruota attorno all’amore, che sarà il tema centrale ancora una volta, ma la trama sarà molto diversa dalle altre. Per scoprire cosa accadrà, non bisogna fare altro che seguire la nuova serie turca, a partire dal 31 maggio, su canale 5.