Chi è Luca Zanforlin: sapete in cosa è laureato il noto autore tv?

Chi è Luca Zanforlin: sapete in cosa è laureato l’autore il noto autore tv, oggi ospite a Uomini e Donne.

Un inizio diverso dal solito, quello della puntata di oggi di Uomini e Donne. In collegamento con lo studio della trasmissione di Maria De Filippi è intervenuto Luca Zanforlin, uno degli autori più famosi della nostra tv. Da poco è uscito Diversity Hotel, il nuovo libro dell’autore, nel quale si analizza il tema della diversità. Un libro nato durante il lockdown, con l’obiettivo di spiegare che la diversità, in realtà, non esiste: “La diversità dovrebbe essere uno stimolo per tutti, per confrontarci con noi stessi, capire se abbracciarla e quindi farla nostra, o semplicemente l’ho conosciuta, non mi appartiene, basta, ma non è il caso di fare la caccia alle streghe”. Queste le parole di Zanforlin, nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Ma siete sicuri di conoscere proprio tutto di lui? Ecco alcuni retroscena che forse non tutti conoscono.

Chi è Luca Zanforlin, oggi ospite a Uomini e Donne: tutte le curiosità sull’autore

Oggi lo abbiamo visto a Uomini e Donne per parlare del suo libro, ma i telespettatori dei programmi di Maria De Filippi si ricorderanno indubbiamente di lui. Si, perché Luca Zanforlin è uno degli autori storici di Amici di Maria De Filippi: nel 2012, ha anche condotto la fase serale dell’undicesima edizione del famoso talent show insieme alla De Filippi. Ha poi condotto per diversi anni la striscia quotidiana del talent in onda su Real Time, oltre ad esserne sempre l’autore.

Ma sapete in cosa è laureato il noto autore? Nato a Ferrara il 4 marzo del 1965, si è laureato in Comunicazione di Massa alla Facoltà di Lettere e Filosofia. Il suo lavoro come autore per Mediaset è iniziato nel 1992.

E voi, avete seguito la puntata di oggi di Uomini e Donne? Manca sempre meno al termine di questa stagione. Due scelte sono già andate in onda, manca solo quella di Giacomo…chi la spunterà tra Martina e Carolina?