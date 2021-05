Sul suo canale social ufficiale, Emma Marrone ha ricordate Franco Battiato ed ha mostrato il gesto del cantante per lei: da brividi.

Un grandissimo della musica italiana, purtroppo, è andato via. All’età di 76 anni, Franco Battiato è morto. Colpito da una malattia, sul quale la sua famiglia ha mantenuto un certo riserbo, il cantautore di origini siciliane ha lasciato un vuoto immenso del panorama musicale nostrano. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia della sua morte, sono davvero tantissime le persone che hanno voluto concedergli l’ultimo saluto. A partire da Serena Bortone, che nel corso della puntata di Martedì 18 Maggio, si è detta devastata, fino a Loredana Bertè, sono davvero numerosi gli artisti che hanno voluto ricordare il buon Battiato.

Pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, è arrivato anche l’ultimo saluto di Emma Marrone. Con delle parole davvero da brividi e più che strappalacrime, la cantante salentina non soltanto ha concesso l’ultimo saluto al “maestro”, ma ha anche mostrato un gesto che il cantautore ha fatto per lei.

Emma Marrone saluta Franco Battiato, il gesto da brividi: solo ora l’ha rivelato ai suoi fan

“E io ti ringrazio per tutto ciò che mi hai donato. La tua stima,il tuo tempo e la tua arte”, sono proprio queste alcune delle parole che Emma Marrone, nel concedere l’ultimo saluto a Franco Battiato, ha riservato per il cantautore siciliano. Ma non solo. Come dicevamo precedentemente, infatti, la cantante salentina ha fatto molto di più. E, nel ricordare il suo “maestro”, ha mostrato, molto probabilmente per la prima volta, un gesto che il buon Battiato ha fatto per lei.

Leggi anche –> Franco Battiato, “Se n’è andato senza accorgersene”: il racconto degli ultimi istanti di vita

Stiamo parlando di un dipinto. Un dipinto che, da quanto si evince dalle sue parole, Franco Battiato ha fatto solo ed esclusivamente per Emma Marrone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Un gesto davvero da brividi, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, Emma Marrone spiega con delle parole davvero uniche. “Tu mi hai vista Franco mio. Hai visto cose che io ancora non vedo”, ha scritto la cantante salentina.

Parole, da come si può chiaramente leggere, di profonda stima e di affetto. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.