A distanza di qualche mese dalla sesta stagione, potrebbe essere disponibile Fortnite 7 a breve: cosa dobbiamo aspettarci? Scopriamolo!

Proprio recentemente, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato delle clamorose novità di Fortnite 6. E, soprattutto, del suo aggiornamento 16:40. A partire dall’introduzione di nuove armi e di nuove skin fino all’eliminazione del fucile, la sesta stagione del videogame si è dimostrata davvero imperdibile. A questo punto, però, ci chiediamo: ci sarà Fortnite 7? E, se si, quando? Al momento, le informazioni che abbiamo al riguardo, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende da Fanpage, però, sembrerebbe che potranno esserci delle importanti ed incredibili novità in arrivo.

Tra pochissime settimane ed, esattamente il 7 Giugno, scadrà la sesta stagione di Fortnite. Verrà “rilasciato”, quindi, Fortnite 7? Molto probabilmente, si! In attesa, però, cerchiamo di capire quali potrebbero essere le novità apportate.

Fortnite 7, spunta la data ipotetica di uscite e tutte le novità: cosa sappiamo

Vi siete appassionati a Fortnite 6, vero? Rilasciato esattamente tre mesi fa, Furia, è questo il nome di questa stagione, ha tenuto incollati al videogame milioni e milioni di suoi fruitori. Cosa sappiamo, però, di Forntite 7? In particolare, quando verrà resa disponibile questa nuova stagione? E, soprattutto, quali saranno le grandissime novità che verranno apportate? Purtroppo, come dicevamo precedentemente, le informazioni che abbiamo in merito sono davvero pochissime. Da quanto si legge da Fanpage, però, sembrerebbe che dobbiamo essere pronti ad aspettarci davvero di tutto.

Data ipotetica: la sesta stagione, come dicevamo precedentemente, terminerà Lunedì 7 Giugno. C’è, quindi, la possibilità che la settima stagione verrà rilasciata il giorno dopo. E, quindi, 8 Giugno. Non se ne ha la conferma, sia chiaro. Si legge che, addirittura, potrebbe esserci la possibilità che la sesta verrà prolungata;

Cosa sappiamo sulle skin? Anche qui, purtroppo, si sa davvero poco e niente di ufficiale. Nel corso del nuovo aggiornamento, abbiamo visto che sono state introdotte skin appartenenti ai personaggi super fantastici. Verranno trattati anche a Fortnite 7? Probabilmente, si! E, addirittura, si legge che potranno essere scelti personaggi della Marvel. Sarebbe davvero fantastico, vero?;

Purtroppo, sono queste le informazioni che abbiamo al riguardo. Anche sul tema, ad esempio, si sa davvero poco e nulla. Ovviamente, qualora dovessimo saperne e scoprirne di più, vi aggiorneremo passo dopo passo.