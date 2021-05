Gianmarco Tognazzi è un famosissimo ed amatissimo attore, ma sapete chi è sua moglie e quanti figli hanno insieme? La vita privata.

È uno degli attori italiani più amati ed apprezzati, Gianmarco Tognazzi. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione davvero giovanissimo, con il passare del tempo, l’attore romano è riuscito a costruirsi una carriera davvero memorabile. A partire dal 1984, anno del suo debutto, fino ai giorni nostri, il buon Tognazzi ha preso parte a diversi film, televisivi e non, davvero straordinari. E, soprattutto, è riuscito a vestire i panni in modo più che eccellente di ciascun personaggio da lui interpretato. Insomma, diciamoci la verità: Gianmarco Tognazzi è una vera e propria stella della recitazione italiana.

Tralasciando, però, questo aspetto professionale e lavorativo, cosa sappiamo della sua vita privata? Sappiamo benissimo che, esattamente dal 2006, Gianmarco Tognazzi è sposato. Ebbene, ma chi è sua moglie? E, soprattutto, quanti figli ha? Siete pronti a sapere ogni cosa sulla sfera sentimentale dall’attore? Scopriamo ogni cosa.

Gianmarco Tognazzi, chi è sua moglie e quanti figli hanno: lo sapete?

Cosa sappiamo, quindi, sulla vita privata di Gianmarco Tognazzi? Al di là dell’aspetto professionale che, come dicevamo precedentemente, è noto e conosciuto da tutti, cosa occorre sapere sulla sua “sfera sentimentale”? Ecco, da quanto si apprende dal web, Gianmarco Tognazzi è felicemente sposato dal 2006.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi è sua moglie? E, soprattutto, hanno dei figli? Se si, quanti? Procediamo con ordine. La consorte di Gianmarco Tognazzi si chiama Valeria Pintore. E, da quanto si apprende, prima di conoscere suo marito, viveva in Sardegna. Dove, tra l’altro, lavorava in Comune. Una volta conosciuto il buon Tognazzi ed essere stata oggetto di un corteggiamento sfrenato, la Pintore ha deciso di seguire il suo amore. Si sono conosciuti, infatti, nel 2000. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su Valeria sono davvero pochissime. Sembrerebbe, però, che lei sia più giovane di suo marito di circa 21 anni.

Valeria e Gianmarco hanno figli? Assolutamente si! Nati rispettivamente nel 2007 e 2012, i due piccioncini sono diventati genitori di Andrea Viola e Tommaso Ugo.

Una coppia davvero splendida, vero?