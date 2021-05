A distanza di qualche giorno dalla sua vittoria ad Amici, Giulia Stabile ritorna in Tv: l’annuncio appena arrivato, che sorpresa!

È trascorsa poco meno di una settimana da quando Giulia Stabile, nel corso dell’ultima ed imperdibile puntata di Amici, ha “sconfitto” Sangiovanni, suo compagno ed ha conquistato il titolo di vincitrice di questa ventesima edizione, eppure si continua a parlare ancora tanto di lei. Ha conquistato davvero tutti, la ballerina romana. Ed è proprio per questo motivo che, ancora adesso, ha tutti i riflettori puntati addosso. E, badate bene, sarà così ancora per altro tempo. Perché? La risposta è piuttosto semplice: tra qualche giorno, la giovanissima Stabile sarà nuovamente in Tv. Si, avete letto proprio bene: la “piccola” Giulia ci incanterà ancora una volta con la sua simpatia.

Leggi anche –> Giulia Stabile: episodio vergognoso appena uscita da Amici, ma lei reagisce alla grande

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà tra qualche giorno? Dove rivedremo nuovamente Giulia? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Giulia Stabile in tv dopo la vittoria ad Amici: che sorpresa, i dettagli

Sentite già la mancanza della solarità e simpatia di Giulia Stabile? Niente paura: molto presto, la ballerina romana sarà nuovamente sul piccolo schermo. L’annuncio a sorpresa è stato dato pochissimi istanti fa sui social. E, in un vero e proprio batter baleno, è stato preso d’assalto dai suoi sostenitori. Ma dove, però? Cosa occorre sapere? Beh, la risposta è davvero semplice: Verissimo!

Leggi anche –> Giulia Stabile, soltanto adesso è stato svelato: gesto speciale subito dopo la finale di Amici

Avete letto proprio bene, si! Dopo l’annuncio di Vera Gemma come ospite della prossima puntata di Verissimo, che ricordiamo andrà in onda Sabato 22 Maggio, il profilo social ufficiale del programma di Silvia Toffanin ha ufficializzato un altro straordinario annuncio a sorpresa. Giulia Stabile sarà una delle ospiti di questa nuova ed imperdibile puntata! Molto probabilmente, non sarà la sola! Così come accaduto nel corso degli appuntamenti precedenti, c’è la possibilità che in puntata si alterneranno tutti gli altri finalisti di Amici. Quello che, però, ci è dato sapere attualmente è che Giulia Stabile, dopo la vittoria nel talent show, sarà nuovamente in tv.

Una notizia davvero fantastica, vero? Noi non vediamo l’ora di rivederla e, soprattutto, di sentire i suoi racconti. Voi?