Guenda Goria ha raccontato di soffrire di endometriosi, e da qualche ora, rispondendo ad un utente ha raccontato che dovrà essere operata.

E’ stata una delle concorrente del Grande Fratello Vip, Guenda Goria è entrata nella casa più spiata d’Italia con sua mamma, Maria Teresa Ruta. Non hanno mai nascosto di avere avuto un rapporto altalenante, causa la ‘distanza’, ma hanno sempre mostrato grande appoggio l’una per l’altra.

Qualche tempo fa, la Goria ha raccontato di soffrire di endometriosi: “Marzo è il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto di dover combattere . Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale, perchè ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di endometriosi. E’ una patologia di cui si parla poco…”. Purtroppo, proprio da qualche ora, rispondendo ad un utente, attraverso il box delle domande, ha scritto che dovrà essere operata.

“La malattia non migliora, dovrò operarmi”: Guenda Goria l’ha raccontato sui social

Al Grande Fratello Vip, Guenda Goria si è fatta amare ed apprezzare dal pubblico. Purtroppo, la sua esperienza nella casa più spiata D’Italia non è proseguita, infatti, la Goria è stata eliminata. Il suo percorso è stato affiancato da sua madre, Maria Teresa Ruta, dato che, sono entrate insieme.

Sui social, la Goria è molto attiva, e qualche tempo fa, ha confessato di soffrire di endometriosi. Da qualche ora, ha attivato il box delle domande, e alla questione di un utente che le ha chiesto come sta, lei ha parlato della sua endometriosi, e del non miglioramento: “Fisicamente a momenti alterni, ho confessato di soffrire di endometriosi, e purtroppo la malattia non sta migliorando, dovrò operarmi appena possibile”.

L’ex concorrente del GF Vip, ha così rivelato di doversi sottoporre ad intervento, appena possibile, perchè la malattia non sta migliorando.