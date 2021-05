Non l’avete mai vista prima: Ilary Blasi ci mostra casa sua, il ‘dettaglio’ straordinario che non passa inosservato.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Due sere a settimana ci tiene compagnia raccontando le avventurose vicende dei naufraghi in Honduras. Si, parliamo proprio di lei, Ilary Blasi, attualmente al timone della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma non è solo sul piccolo schermo che possiamo ammirare la splendida conduttrice: forse non tutti sanno che è molto attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 1 milione e 700 mila followers, con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, nelle sue stories di Instagram, Ilary ha mostrato anche una parte della sua casa: curiosi di vedere come è arredato il suo salone? Un particolare vi salterà subito all’occhio!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

La casa di Francesco Totti e Ilary Blasi: quel dettaglio non passa inosservato

Avete mai visto la casa di Ilary Blasi e Francesco Totti? A mostrare alcuni angoli del suo salotto è stata proprio la bellissima conduttrice romana, attraverso le sue stories di Instagram. Lo scorso weekend, in occasione di un aperitivo in famiglia, la Blasi ha mostrato ai fan il suo salotto, che ha catturato l’attenzione. Soprattutto per alcuni dettagli! I colori predominanti dell’arredamento sono l’arancio e il tabacco: il divano è arancione, tavolo, con sedie abbinate, è invece molto scuro. Tra i pezzi di arredamento che si intravedono nelle stories c’è un enorme specchio, poltrone sempre sui toni dell’arancio, un puff dai toni chiari, ma, soprattutto, ad aver colpito tutti è l’enorme tavolo da biliardo, posizionato al centro della camera! L’arancione non manca neanche lì, date un’occhiata:

Eh si, un arredamento per niente banale, proprio come i look sfoggiati da Ilary per le sue apparizioni in tv! Ricordiamo che la prossima puntata de L’Isola dei famosi andrà in onda , in diretta, venerdì sera. Accadrà di tutto, non perdetevela!