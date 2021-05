Instagram si arricchisce di due nuove funzioni: da una parte una maggiore tutela della privacy, dall’altra più interazione tra gli utenti.

Instagram è ormai diventato parte integrante delle nostre vite: ogni giorno milioni e milioni di foto, notizie, video ci arrivano grazie al popolarissimo social network che da qualche anno a questa parte ha letteralmente conquistato il mondo. Per arrivare ad un successo così grande, il lavoro che vi è alle spalle dev’essere minuzioso e attento a tutte le esigenze degli utenti. Ed è quello che Instagram fa costantemente, cercando di intercettare i gusti e le preferenze del suo pubblico.

Dopo la novità riguardante la popolarità crescente dei reels, ecco che spuntano ben due nuove funzioni. Si tratta di accorgimenti molto utili sia per preservare la privacy che per permettere agli utenti di ineragire maggiormente tra loro. Sono già in molti coloro che possono usufruire della sorprendente novità, ma pian piano tutti potranno beneficiarne. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Instagram, le due nuove funzioni vi conquisteranno: le avete già provate?

Qualcuno avrà notato da qualche giorno che se si vuole bloccare un utente, c’è la possibilità di bloccare anche tutti gli account che la stessa persona potrebbe creare in futuro. Un accorgimento molto utile per salvaguardare la propria privacy da coloro che non si desidera avere tra i follower o comunque tra coloro che possono avere accesso al proprio profilo.

In seconda battuta, Instagram ha deciso di arricchire le storie di un nuovo dettaglio: per rispondere con una reazione ad una story, l’utente avrà a disposizione anche delle vere e proprie GIF. Non solo più emoticon quindi. Ciò rendere ancora più efficace l’interazione e sicuramente incontrerà i gusti di molti. A breve, tutti potranno utilizzare queste novità.

E voi avete già provato queste nuove funzioni?