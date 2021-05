Cambiamento improvviso nella programmazione de L’Isola dei Famosi: cosa accadrà nella settimana dal 24 al 30 maggio, la decisione.

Prosegue l’avventura dei naufraghi a L’Isola dei Famosi: ogni settimana, i due appuntamenti con il reality catturano l’attenzione di milioni di telespettatori che seguono le dinamiche alquanto accese tra i concorrenti. Da metà dello scorso mese di marzo ormai, la trama di quest’edizione suscita curiosità e dibattiti social in grande quantità. Eliminazioni a sorpresa, ritiri per motivi di salute, litigi memorabili hanno contribuito a rendere questa stagione del famoso programma avvincente ed appassionante.

Merito anche della conduttrice Ilary Blasi e dell’agguerrita squadra degli opinionisti in studio composta da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ogni settimana, il lunedì e il venerdì ci tengono compagnia insieme ai naufraghi, ma a quanto pare, ci sarebbe un cambiamento in vista nella programmazione. Come riporta Fanpage, è Publitalia a rivelarlo.

Isola dei Famosi, cambiamento inaspettato: nuova programmazione in vista

In base ai palinsesti di Publitalia, nella settimana dal 24 al 30 maggio ci sarà una variazione significativa per il reality. L’Isola dei Famosi andrà infatti in onda solo lunedì 24 e non venerdì 28. Ma cosa c’è dietro questo cambiamento? Ebbene, venerdì 28 andrà in onda un altro appuntamento importante: la puntata finale de Il Segreto. L’amatissima soap opera spagnola giunge così al termine definitivamente, a un anno di distanza dalla Spagna.

Una notizia che certamente rattristerà i fan della serie iberica e Mediaset è pronta a celebrare questo storico evento con una puntata in prima serata sulla rete che l’ha ospitata da sempre.

Intanto, L’Isola dei Famosi dovrebbe concludersi il prossimo 7 giugno salvo variazioni. Mancherebbero così solo altre quattro puntate e purtroppo dovremo salutare i naufraghi.