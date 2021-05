Noemi in forma pazzesca si allena e dice chiaramente il nome degli esercizi che esegue nelle sue stories di Instagram.

È una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Con il suo meraviglioso brano Glicine ha fatto emozionare tutti nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Parliamo di Noemi, divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione di X Factor: non vinse, ma risultò la cantante di maggior successo. Da quel momento, è iniziata una carriera ricca di successi per la cantante romana. Che, forse non tutti lo sanno, ma è molto attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 530 mila followers, con cui condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio poco fa, ha condiviso alcune stories in cui si mostra mentre si allena. Curiosi di scoprire i dettagli degli esercizi che sta eseguendo? Vi spieghiamo tutto.

Noemi in forma pazzesca si allena su Instagram: il nome degli esercizi

“Siamo pronti per un esercizio di isometria!”. Nelle sue stories di Instagram pubblicate questo pomeriggio, la cantante Noemi si riprende durante gli allenamenti. Seguita da un personal trainer, la cantante esegue un esercizio di isometria, ovvero una forma di contrazione muscolare statica: i muscoli si allenano mettendoli in una stato di immobilità, senza sottoporli ad allungamenti o affaticarli con lo spostamento di un carico.

Nel suo profilo, la cantante romana posta tre stories, nelle quali si mette in posizione per eseguire l’esercizio: “Qui lo spazio ci deve essere?”, chiede al personal trainer indicando la schiena, per essere sicura di essere nella giusta posizione durante l’esercizio.

La cantante si mostra sempre più in forma dopo il notevole dimagrimento. Un dimagrimento derivato da una dieta, ma anche, come si vede, da un allenamento preciso e costante. E voi, cosa aspettate a seguire la cantante sul suo canale social? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!