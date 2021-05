Uomini e Donne, Sabina Ricci è stata una delle dame del programma di Canale 5: cosa ha rivelato in esclusiva alla redazione di Sologossip.

È stata una delle protagoniste indiscusse della recentissima stagione di Uomini e Donne, Sabina Ricci. Entrata a far parte del parterre femminile a distanza di qualche mese dall’inizio del dating show, la bellissima dama romana è riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Perché? Beh, il motivo è piuttosto semplice: da una bellezza davvero spropositata e un carattere forte e determinato, l’affascinante dama si è dimostrata, sin da subito, una delle vere e proprie colonne portanti del programma.

A Uomini e Donne, sembrava che Sabina avesse trovato l’amore. Invece, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, pochissime settimane fa, la storia d’amore tra lei e Claudio è giunta al termine. Perché? A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata. Nel corso di un’intervista esclusiva a Sologossip, la bella Ricci si è raccontata senza filtri. Dal suo percorso a Uomini e Donne ai suoi prossimi progetti, l’ex dama di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un’intervista intensa e piacevolissima. Scopriamo insieme le sue parole.

Uomini e Donne, Sabina Ricci: “Adesso dedico del tempo a me stessa”

1) Ciao Sabina, sei stata recentemente nello studio di Uomini e Donne: perché vi hai partecipato? “Io il programma l’ho sempre visto. E sono stata sempre curiosa, ho sempre detto che prima o poi ci sarei andata. E, in effetti, è stato proprio così. Insieme alla curiosità che avevo, però, mi ha spinta anche l’aspettativa di trovare una persona che mi potesse piacere. È successo, però, non è finita bene”;

2) Inizialmente, ti sei trovata in un “triangolo” tra Gemma, Maria e Biagio e sembrava anche che le cose con lui stessero andando bene: cosa è successo poi? “Mi sono resa conto che Biagio non era una persona molta limpida. E, quindi, non potevo assolutamente continuare quella storia. Anche perché è stata una storia molto superficiale. Nel senso che non c’è mai stato nulla tra di noi. Per questo ho deciso di interrompere: non mi dava nulla. Con Maria, invece, ti posso dire che ho sempre nutrito stima sin da subito. Ed è stato reciproco. Tanto è vero che proprio questo ha dato modo ad altre persone ad attaccarci. Io non conoscevo nessuno quando sono entrata nel programma, però lei mi è piaciuta “a pelle”;

3) Di Gemma, invece, cosa pensi: ha una tua opinione? “Io ho sempre avuto il massimo rispetto per lei. La trovo una donna molto intelligente ed elegante. Sicuramente, il programma un po’ ti cambia: ti adatti al “personaggio”. A me lei, però, è sempre piaciuta. Anche se, spesso e volentieri, mi ha attaccata. Ci siamo riappacificate forse negli ultimi giorni, quando ho iniziato la storia con Claudio. Lei, più di una volta, mi è venuta vicina quando le telecamere non la riprendevano. E mi diceva che era contenta per noi e che eravamo una bellissima coppia”;

4) Poi, è arrivato Claudio: cosa ti ha colpito di lui? “L’aspetto fisico. Pensa, è stato l’unico uomo a cui ho chiesto il numero durante il mio percorso. Non l’avevo mai fatto con nessuno. In un primo momento, vedevo Claudio come “l’uomo della mia vita”. Purtroppo, le cose sono andate diversamente”;

5) Anche con lui le cose sembrava stessero andando bene. Fino a quando, dopo una sua dichiarazione al centro studio, tu hai deciso di interrompere: è stata una decisione di pugno o lo pensavi veramente in quel momento? “Claudio ha avuto un cambiamento notevole. Ed anche io ho cominciato a notare una sorte di distacco. Se inizialmente mi chiamava cinque volte, ad esempio, dopo lo faceva molto di meno. A questo, poi, si aggiunge anche il fatto che notavo una sorta di freddezza nei miei confronti. E poi, dopo la dichiarazione in studio, ho deciso di dare uno stop. È stata dura, però l’ho fatto”;

5) Cosa ha fatto per riconquistarti? “C’è stato un primo tentativo di riavvicinamento un po’ di tempo dopo. Mi ha invitata a prendere un caffè, ma io non ho nemmeno risposto al suo messaggio. Galeotta fu la sfilata in cui ero vestita con l’abito da sera. Lì c’è stato uno gioco di sguardi, ha fatto il primo passo e siamo ritornati insieme. E siamo ritornati a come stavamo prima. Quindi, benissimo!”;

6) Pochissimi giorni fa, avete annunciato la fine della vostra storia: perché? “Una settimana dopo che sono uscita dal programma, sono stata contattata da una persona che frequentava Claudio quando lui era nel programma”;

7) L’ha frequentata anche quando siete usciti insieme da Uomini e Donne? “No, questo no! Questa persona c’era sicuro durante il primo percorso tra me e lui. E c’era anche quando io e lui ci siamo allontanati per quel breve periodo. Però, io ci sono passata sopra perché lui mi ha sempre detto che il nostro vero rapporto è iniziato nel momento in cui ci siamo seduti al centro studio per la seconda volta. Ed abbiamo cominciato nuovamente tutto. Io, però, ormai non ero più sicura di lui. Considerando anche che lui sta per partire per lavoro. Quindi, questo ha influito sicuramente nella nostra relazione”;

8) Da quel momento, quindi, non vi siete mai più sentiti? “Assolutamente, no! Lui mi ha bloccato su tutto. Io non l’ho mai più contattato, ma lui mi ha bloccato ovunque. Ha bloccato anche persone che conoscevano entrambi. Ha bloccato mia sorella che non gli ha fatto nulla”;

9) C’è qualcosa che potrebbe fare per poter rimediare? “Io sono arrivata ad una conclusione: tra noi la persona più presa ero io. E lo sono sempre stata. Stavo organizzando la mia vita!”;

10) Adesso come stai? “I primi dieci giorni, durante i quali lui si è allontanato perché mi ha detto di dover risolvere alcuni problemi familiari, io sono stata malissimo. Non sapevo cosa fare e, soprattutto, come comportarmi. Poi, quando ho visto la sua reazione e le sue interviste, mi è scattata una forma di autodifesa. Quindi, diciamo che la rabbia è prevalsa sul dolore. E questo mi ha aiutata tantissimo”;

11) Ritorneresti nel programma? “Ci tenevo a dire una cosa: io con la redazione non ce l’ho nella maniera più assoluta. Io ho soltanto chiesto ad una persona con la quale io ho avuto un rapporto meraviglioso durante la mia esperienza, se era possibile ritornare per spiegare cosa è successo. E lei mi ha detto che non era possibile. La cosa, però, è finita lì. Non sono rimasta male che la redazione non mi abbia fatto tornare. Saranno dinamiche loro, punto. Attualmente, inoltre, ti dico che non ritornerei in trasmissione, perché non sono predisposta”;

12) C’è qualche cosa che non rifaresti? “Io non rinnego la mia relazione con Claudio. E non rinnego niente. Ho fatto questo percorso a Uomini e Donne con semplicità, con coerenza e, soprattutto, sono sempre stata me stessa. Forse, se determinate cose l’avessi sapute prima, non sarei uscita con lui. Le mie insicurezze, infatti, sono sbocciate dopo una settimana”;

13) Cosa ha detto la tua famiglia di questa situazione? “Io parlavo spesso con mia sorella. Ed anche lei ci è rimasta malissimo. Anche perché lei ha visto come io ero felice con lui. E come ho sofferto”;

14) Cosa ti auguri adesso? “Attualmente, io mi sto prendendo tempo per me stessa e per la mia famiglia. In più, aspetto l’amore. Perché l’amore ti fa stare bene”;

15) Hai qualche progetto in ballo? “Adesso no. L’unica cosa che mi piacerebbe fare è un viaggio. Non lo faccio da tanto e questo mi manca davvero tanto. Vorrei prendermi un po’ di tempo per me e riprendermi”.

Auguriamo a Sabina la