Un’impresa da Dio, con Steve Carell: quanto guadagna l’attore? Si parlerebbe di cifre astronomiche.

Questa sera, in onda su Italia Uno, ci sarà il film Un’impresa da Dio, che vede protagonista Steve Carell, amatissimo attore statunitense. Noto soprattutto per i ruoli comici, in particolare quello di Michael Scott, nella serie televisiva The Office, che gli è valso il Golden Globe come miglior attore in una serie commedia o musicale, ha anche interpretato ruoli drammatici con grande successo.

Carell è sicuramente uno degli attori del mondo del cinema più amati ed apprezzati. La sua carriera è immensa, e immenso sembrerebbe essere anche il suo guadagno. Steve, infatti, pare aver preso il primo posto fra i dieci attori più pagati del 2021: ma scopriamo quanto guadagna l’artista.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Un’impresa da Dio, protagonista Steve Carrel: quanto guadagna l’attore?

Come abbiamo anticipato, Steve Carrel è un attore statunitense, che con i suoi film, ha raggiunto una fama incredibile. Non solo film, dato che è noto particolarmente per i ruoli comici in serie televisive. L’artista, ve l’abbiamo prima svelato, sembrerebbe apparso, su People With Money, al primo posto fra gli attori più pagati nel 2021.

Infatti, sembrerebbe che il suo fatturato raggiunga i 75 milioni di dollari. La lista è stata formulata dalla rivista Peolpe With Money, che tiene conto di diversi fattori, quali: la partecipazione agli utili, i residui, le retribuzioni anticipate, il supporto e il lavoro pubblicitario.

Il suo patrimonio girerebbe intorno ai 215 milioni di dollari, e la fortuna di tale somma è dovuta anche al fatto che Steve Carrel ha investito in modo intelligente, in investimenti azionari, in proprietà, e tanto altro. Un vero successo per Carrel, che continua ad essere uno degli attori più apprezzati, ma anche uno degli attori più pagati.