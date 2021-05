Uomini e Donne, finalmente Giacomo ha scelto! Ecco chi tra Martina e Carolina, le due corteggiatrici.

Oggi, 19 maggio 2021, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Siamo ormai agli sgoccioli e anche questa stagione della trasmissione di Maria De Filippi sta per concludersi. Questo vuol dire soltanto una cosa: è tempo di scelte! Due sono andate già in onda e hanno avuto lieto fine. Samantha ha scelto Alessio, mentre Massimiliano ha scelto Vanessa: entrambi i corteggiatori hanno risposto di si e, in trasmissione, sono nate due nuove coppie. Ne nascerà anche una terza? L’ultimo a scegliere è il tronista Giacomo Czerny, diviso tra due corteggiatrici a cui è molto legato: Martina e Carolina. Chi la spunterà tra le due? Ebbene, la scelta si è tenuta proprio nella registrazione di questo pomeriggio e le prime anticipazioni sono già trapelate sul web grazie a Il Vicolo delle News. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Uomini e Donne, finalmente Giacomo ha scelto: chi tra Martina e Carolina? Il nome

Chi ha scelto Giacomo tra Martina e Carolina? È la domanda che tutti si stanno ponendo nelle ultime ore. Si, perché l’ultima scelta di questa stagione di Uomini e Donne sarebbe stata registrata proprio oggi, mercoledì 19 maggio 2021. Una scelta super attesa, anche perché, nel corso della sua esperienza in trasmissione, il tronista ha dimostrato di essere molto preso da entrambe le sue pretendenti. Molto diverse tra loro, ma ognuna con caratteristiche che hanno conquistato Giacomo. Che è l’ultimo protagonista del trono classico ancora in studio. Il tronista è infatti l’ultimo rimasto tra i tronisti di questa seconda parte di stagione: ci sarà stato anche per lui il lieto fine come per i suoi colleghi Massimiliano e Samantha?

Ebbene, la risposta è si! Giacomo ha scelto Martina! Che ha chiaramente risposto di si! Per i dettagli della registrazione bisognerà attendere, ma i fan sono già felicissimi della nascita di questa nuova coppia. E voi, siete felici o preferivate Giacomo con Carolina?