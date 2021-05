Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto di Uomini e Donne rispondono alle domande su una loro eventuale partecipazione a Temptation Island.

Usciti qualche giorno fa da Uomini e Donne dopo la scelta dell’ex tronista, Massimiliano e Vanessa sono apparsi sui social più felici che mai. La coppia si è spesso riunita con Samantha Curcio e Alessio Cennicola ed hanno fatto con loro anche delle dirette Instagram. Vanessa è al momento ospite di Massimiliano a Nettuno e i due hanno avuto modo di rispondere anche a domande da parte dei fan che si sono appassionati alla loro storia.

In effetti, il percorso di Mollicone a Uomini e Donne è stato ricco di emozioni e sicuramente uno dei più belli dell’intera storia del programma. Ora che l’ex tronista e la sua ex corteggiatrice sono una coppia a tutti gli effetti, i loro profili Instagram sono seguitissimi e tanti sono coloro che vogliono sapere tutto su di loro.

Proprio ieri sera, tramite il celebre social network hanno rivelato ad esempio se parteciperanno a Temptation Island.

Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa andranno a Temptation Island?

Come ogni estate, Temptation Island sta per riaprire i battenti e molta è la curiosità per le coppie che vi parteciperanno. In tv è già iniziata la pubblicità che annuncia l’imminenza della nuova edizione e ci si chiede se nel cast ci saranno coppie nate proprio a Uomini e Donne com’è accaduto spesso negli anni precedenti.

Ovviamente la domanda è stata rivolta anche all’ultima coppia uscita dal dating show e Massimiliano e Vanessa hanno chiarito proprio ieri sera in una diretta Instagram. “A Temptation Island non parteciperemo perché ad oggi credo sia un po’ inutile, ora ci godremo l’estate e tutto quello che verrà. Magari l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la relazione che si sta costruendo adesso, ma non nego che lo vorrei fare, lei no perché ha paura di quelle che mi spalmano la cremina”, ha detto Massimiliano.

Che dire, tantissimi auguri alla giovane coppia!