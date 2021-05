In una sua recentissima intervista, Alessia Marcuzzi ha confessato il suo dramma: “Sono vittima da anni”, la dolorosa confessione.

Attualmente in onda con Le Iene Show, Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici televisive più amate dello spettacolo italiana. Entrata a far parte di questo mondo davvero da giovanissima e, soprattutto, protagonista indiscussa di numerosi programmi di successo, la splendida romana vanta di un successo davvero clamoroso. Non tutto è oro ciò che luccica, però! Seppure sia appagata dal punto di vista professionale e sentimentale, in una sua recente intervista al settimanale Oggi, la Marcuzzi ha raccontato di un vero e proprio dramma. Che, da quanto si apprende, vive da diversi anni.

“Sono vittima da anni”, dice Alessia Marcuzzi alle pagine del settimanale “Oggi” molto probabilmente per la prima volta. Di che cosa stiamo parlando, però, esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Alessia Marcuzzi, il dramma: “Sono vittima da anni”, cos’è successo

È la vera e propria regina di Instagram, Alessia Marcuzzi vanta di un seguito social davvero clamoroso. Con un profilo attivissimo e con un numero di followers che raggiunge, badate bene, ben più di 5 milioni di sostenitori, la conduttrice romana entra di diritto tra le vere stelle del famoso social. Quello che, però, in pochissimi sanno è che anche la Marcuzzi, così come tantissimi altri personaggi dello spettacolo, è vittima degli haters. “Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale”, ha rivelato la bella Alessia sulle pagine del settimanale Oggi. Ma non solo.

Molto probabilmente per la prima volta, infatti, Alessia Marcuzzi ha rivelato anche il suo dramma. E si è lasciata andare ad una confessione davvero choc. “Da anni sono vittima anche di minacce di morte”, ha detto la conduttrice romana. Continuando, poi, a dire di non averne mai parlato prima per non enfatizzare l’accaduto. “Non mi piace”, ha svelato ancora.

Una confessione davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. Com’è possibile che, ai nostri giorni, esistano ancora cose del genere? Non è detto che un personaggio pubblico debba subire tutto questo, siete d’accordo?