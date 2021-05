Come annunciato sui social, sembrerebbe che sia in arrivo una bellissima sorpresa che riguarda Sangiovanni e Deddy di Amici: cosa bolle?

Sono da pochi usciti dalla scuola di Amici, eppure Sangiovanni e Deddy, ma anche tutti gli altri finalisti del talent, continuano a far parlare molto di sé. Proprio in questi giorni, come testimoniato dai loro rispettivi canali social, i giovanissimi talenti del programma sono in giro per l’Italia per le date dei loro instore. A distanza di qualche giorno dall’uscita dei loro ragazzi, infatti, i cantanti hanno iniziato anche il loro giro di firmacopie. A quanto pare, però, le sorprese non sembrerebbero essere finite qui.

Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale di Witty, è stato dato un annuncio davvero straordinario. E, badate bene, riguarda proprio Sangiovanni e Deddy. Siete proprio curiosi di sapere cosa accadrà? E, soprattutto, di che cosa stiamo parlando esattamente? Vi sveliamo ogni cosa. Seguiteci!

Sangiovanni e Deddy di Amici, sorpresa in arrivo: cosa accadrà?

Questa terminata da pochissimi giorni, diciamoci la verità, sarà un’edizione di Amici che difficilmente dimenticheremo. Ricco di storie d’amore, ma anche di talento immenso, il talent di Maria De Filippi ha, ancora una volta, conquistato tutti. Cosa ce lo fa dire? La risposta è davvero semplice! E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento al record raggiunto nel corso dell’ultima puntata in termini di ascolti, ma anche il forte eco che i protagonisti del talent hanno avuto sul pubblico italiano.

I risultati ottenuti da ciascun ragazzo di Amici, ammettiamolo, sono davvero straordinari. Recentemente, ad esempio, Sangiovanni ha ricevuto il doppio disco di platino con “Lady”. E Deddy, invece, il Disco d’Oro con “0 Passi”. Reggetevi forte, però. A quanto pare, per i due ragazzi non sembrerebbero essere affatto terminate le sorprese. Perché? Guardate un po’ qui:

Per tutti gli ammiratori sia di Sangiovanni che di Deddy è in arrivo una bellissima sorpresa.

Al momento, sia chiaro: non sappiamo di che cosa si tratta esattamente. Entrambe le didascalie scritte a corredo di questa foto, recitano: “Ci sarà una bellissima sorpresa per tutti voi”. Cosa dobbiamo aspettarci? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: sarà straordinario!