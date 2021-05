Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati ospiti di Tommaso Zorzi in Il Punto Z. Sentite le confessioni piccanti fatte durante lo show!

Il 19 maggio è andata in onda una nuova puntata de Il Punto Z, lo show condotto da Tommaso Zorzi in onda su Mediaset Play. Il giovane conduttore, vincitore del Grande Fratello VIP 5 ed attuale opinionista de l’Isola dei Famosi, regala intrattenimento e risate ai telespettatori con interviste a personaggi noti del momento! Nell’ultima puntata andata in onda Tommaso ha avuto in studio Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la coppia nata nella Casa del GF VIP. “Ho in studio una coppia a cui nessuno avrebbe dato due lire, io per primo” ha detto Zorzi, per presentarli, in maniera scherzosa. Ma cosa hanno raccontato i due ex gieffini? Ecco i dettagli sulla loro love story.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ‘confessione piccante’: la coppia non nasconde nulla

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati ospiti ieri, mercoledì 19 maggio, di Il Punto Z. Nel programma condotto da Tommaso Zorzi hanno raccontato alcuni dettagli sulla loro love story nata nella Casa del GF VIP.

Hanno due case separate ma sono sempre insieme. “Andrea sente molto Zelletta, Matilde, Samantha, Carlotta, Dayane. Siamo amiche, ci sentiamo. Anche Enock e Francesco, Elisabetta” hanno raccontato a Tommaso riguardo le loro amicizie coltivate nel GF VIP.

“La nostra convivenza va bene, va sempre meglio” ha raccontato Andrea. Rosalinda va molto d’accordo con la suocera, Walter non l’ha ancora conosciuto dal vivo, solo in videochiamata. Sul loro primo bacio hanno raccontato di esserselo scambiati dopo l’eliminazione di Rosalinda dal reality: nell’albergo dopo la puntata c’è stata una notte ‘di fuoco’, hanno lasciato intendere. “Voto?” è stata la domanda per la Cannavò: “Da 1 a 10, 11”.