Anna Pettinelli, la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi, sarà presente l’anno prossimo? Questa la sua risposta.

Anna Pettinelli è la maestra di canto presente ad Amici di Maria De Filippi, dove da alcuni anni, ricopre questo importante ruolo. Quest’anno, nel talent, ci sono state due new entry, infatti, Arisa e Lorella Cuccarini hanno preso il posto rispettivamente di insegnante di canto e di ballo. Tutti i professori sono fondamentali nel percorso che i ragazzi affrontano.

Questa ventesima edizione ha subito qualche cambiamento, anche per quanto riguarda la scelta dei maestri, infatti, ognuno di loro, ha potuto scegliere gli allievi che più li hanno colpiti. Anna Pettinelli ha portato avanti Aka7even, il cantante arrivato in Finale, insieme a Deddy, Alessandro, Sangiovanni e Giulia. La maestra di canto è molto amata, e molti sperano di poterla nuovamente vedere in veste di professoressa l’anno prossimo. Finalmente, a dire la sua, è stata proprio Anna in persona.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Anna Pettinelli, riconfermata ad Amici 21? Lei risponde così

Quest’anno, nelle ventesima edizione, Anna Pettinelli, la maestra di canto di Amici di Maria De Filippi, ha conquistato proprio tutti, non che prima non lo era, certo. Ma in questa edizione, è subito balzato all’attenzione il rapporto che si è creato con il suo allievo, Aka7even.

Maestra e cantante si sono fatti notare particolarmente, virali sono diventati i video in cui fra i due sono sorti dei litigi, sempre inerenti la musica, e l’impegno artistico nella scuola. Amici è terminato sabato scorso, ma già i fan della maestra si chiedono e anzi, sperano, di poterla vedere anche l’anno prossimo, nella nuova edizione. La Pettinelli, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha risposto proprio a questa domanda.

Inizialmente, ha detto: “Amici per me è diventato fondamentale. Ti racconto una cosa, lo scorso anno, finita l’edizione, le ho chiesto ‘Ma io torno l’anno prossimo?’, e Maria mi rispose ‘Anna, non so neanche se riuscirò a fare Amici con il problema del covid’. E ora guarda cosa si è inventata Maria quest’anno”. E alla domanda se sarà presente l’anno prossimo, la Pettinelli ha così risposto: “Non lo so ancora, quest’anno non gliel’ho chiesto. Lo spero”.