Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, Giovedì 20 Maggio: Gemma Galgani compie un gesto choc, cos’è successo.

Siamo giunti quasi alle battute d’arresto di questa nuova e travolgente stagione di Uomini e Donne. Per Venerdì prossimo, 28 Maggio, infatti, è prevista l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi. Cosa verrà mandato al suo posto? La risposta è davvero semplice: Can Yaman. Il viaggio di Daydreamer, lo sappiamo benissimo, sta giungendo al termine. Eppure, l’attore turco continuerà a farci compagnia con una serie televisiva davvero incredibile. In attesa, però, di seguire le avventure di “Mr Wrong”, siete curiosi di sapere cosa accadrà in queste ultime puntate di Uomini e Donne? Tra qualche giorno, vedremo la scelta di Giacomo. Oggi, invece?

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Giovedì 20 Maggio? Da quanto si apprende dalle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che assisteremo ad un momento romanticissimo. E, soprattutto, ad un vero e proprio gesto choc. La sua protagonista? Chi se non lei: Gemma Galgani!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, anticipazioni Giovedì 20 Maggio: Gemma spiazza, gesto choc

Una cosa è certa: la puntata di Uomini e Donne di oggi, Giovedì 20 Maggio, sarà davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: assisteremo ad un gesto choc di Gemma Galgani. Procediamo, però, con ordine. Se ricordate, verso la fine dell’appuntamento di ieri, Maria De Filippi ha annunciato a Luca Zanforlin che, da lì a poco, si sarebbe svolta la sfilata delle donne. Ebbene. Sarà proprio così.

Tutte le bellissime dame del parterre di Uomini e Donne, da quanto si apprende dalle anticipazioni, sfileranno sulla passerella con il tema “Sogno di una notte di mezza estate”. Saranno tutte bellissime, ne siamo certi! In primis, Gemma Galgani.

Leggi anche –> Gemma Galgani, il commovente sfogo ad Uomini e donne: “Non sono stata corrisposta”

Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la bellissima dama torinese sia stata, ancora una volta, la protagonista indiscussa della sfilata. Perché? Semplice: ha compiuto un gesto choc! Si legge, infatti, che, durante la sua performance sulle note del can can, la Galgani si sia alzata la gonna. Ed abbia mostrato a tutti i presenti in studio l’indumento che c’era sotto la gonna. Un momento, diciamoci la verità, tanto “choc” quanto divertente!

Volete sapere altro? Non vi resta che seguire la puntata di oggi! Buona visione!