Carlo Conti è uno dei volti televisivi più amato in Italia. Il celebre conduttore è a capo ora di Top 10, il programma televisivo che vede due squadre composte da VIP giocare ad un divertente quiz classifica! Molti apprezzano Carlo Conti, conduttore della tv italiana da anni ormai! Non tutti conoscono del suo passato però: lo showman è cresciuto senza il suo papà. Venne a mancare a causa di una terribile malattia quando Carlo aveva poco più di un anno. Per Conti, la mamma è stata davvero preziosa, fondamentale nella sua vita. Il conduttore in un’intervista a Il Corriere ha raccontato il motivo della morte di suo papà, legata ad un episodio avvenuto con la mamma. Ecco le parole.

Carlo Conti, la perdita del padre e la lezione della madre: “E’ morto così”

Carlo Conti in un’intervista raccontò il motivo della morte del padre, avvenuta quando lui aveva solo pochi mesi di vita. Il conduttore durante un’intervista a Il Corriere della Sera raccontò di un episodio: un giorno tornò a casa e trovò un pacchetto di sigarette sul frigorifero. Gli venne la curiosità di provare una sigaretta e la mamma glielo permise: “Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io. Sappi però che tuo babbo con il fumo c’è morto“ sono state le parole della donna. Il padre di Carlo, Giuseppe, è morto infatti a causa di un tumore ai polmoni.

E’ così che è salita a galla la verità sulla morte del padre di Carlo Conti. Il conduttore ricorda di aver tossito forte dopo aver fatto un solo tiro: quella fu la prima ed ultima sigaretta della sua vita!